Рынок автозапчастей: в «Авито» поделились особенностями ведения бизнеса и последними новостями

Благодаря сервису «Авито» можно купить не только авто, но и необходимые комплектующие. Фото: Милана СОКОЛ

Едва «КП-Владивосток» вернулась из автопробега #ЛетнийДрайвКП, как новые приключения не заставили себя долго ждать. Но в этот раз путь предстоял уже за пределы Приморья, в Санкт-Петербург, где в честь юбилея нашего партнера – компании «Авито» проходит серия регат. Медлить не стали, решили лично узнать как строится бизнес, пообщаться с предпринимателями.

Участниками бизнес-регат стали сотрудники и партнеры компании. Фото: предоставлено организаторами.

О деталях в деталях

Из миллионов объявлений, на сайте «Авито», нас, как дальневосточников интересует сфера авто – машины, комплектующие и все, что с этим связано. На вопросы журналистов любезно согласился ответить руководитель продаж категории «Запчасти и аксессуары» Денис Ждек.

Денис рассказал об особенностях работы с регионами. Фото: Милана СОКОЛ

– Какие регионы чаще всего сотрудничают с «Авито»?

– Если говорить о представителях бизнеса, то это традиционно – Москва, Санкт-Петербург, да и в целом вся центральная часть России. Необычной для этого года можно назвать тенденцию обращений из ДФО и Сибири. Раньше мы так тесно не сотрудничали. Сейчас видим большой спрос и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Хабаровске.

– Какие компании в числе постоянных клиентов?

– У нас достаточно много крупных компаний, которые продают б/у запчасти на федеральном уровне. Например, Motorland, который работает практически во всех больших городах России. Нововведением в этом году стало то, что набирает популярность продажа новых запчастей на «Авито». Дистрибьюторами, к примеру, выступают Rossko и Rival. Кстати, Rossko, как раз зашел через Сибирский и Дальневосточный округа. При этом обе компании представляют широкий спектр запчастей, не специализируясь на какой-то определенной стране-производителе.

– Ни для кого не секрет, что Владивосток – один и самых автомобилизированных городов страны, и многие приезжают именно сюда за машинами. Часто ли обращаются из нашего региона?

– Если говорить о продавцах, то в этом году прям бурный всплеск. Для примера, с марта по июль объем предложений запчастей во Владивостоке вырос в 3,5 раза. Это очень большой рост за короткий промежуток времени. И мы видим, что предприниматели в Приморье заинтересованы в новых каналах продаж. «Авито» в этом случае отлично помогает, давая возможность выходить на рынок не только своего региона, но и центральной части страны.

Благодаря доставке продавцы, размещающие объявления во Владивостоке, получают заказы из Москвы, с Урала и других городов. Пока, сказать, что Дальний Восток лидирует по количеству предложений - нельзя, но это в перспективе. Чем больше предпринимателей размещают объявления, тем больше покупательский отклик будет со временем.

– Раз уж заговорили о преимуществах, о тех же бесплатных объявлениях, расскажите об отличии «Авито» от других компаний, которые на ДВ тоже есть.

– Преимущество «Авито» – это в первую очередь самая большая аудитория среди классифайдов не только в стране, а в мире. Второе преимущество – горизонтальность платформы. Есть площадки конкурентов на которые люди приходят купить запчасти, или недвижимость. К нам заходят приобрести машину, после этого полностью ее обслужить, возможно, найти гараж. Словом, «все включено». С этого года еще и «стираем расстояния», есть возможность купить и доставить запчасти через все регионы.

– Давайте подробнее о доставке, на многих сайтах сейчас можно нарваться на мошенников, как заботится о безопасности клиентов ваша компания?

– На любом большом рынке будет встречаться какая-то доля мошенников. Компания «Авито» в этом плане проделала очень большую работу, за последние годы мы изменили механизмы модерации аккаунтов и объявлений, которые помогают выявлять нечестные схемы и предотвращать их. Так как для нашей страны доставка между частными лицами – достаточно новое явление, какое-то время люди не понимали, как правильно действовать. Поэтому мы провели большую работу с населением, продолжаем постоянно объяснять клиентам методы самозащиты, которые не дадут злоумышленникам завладеть их деньгами.

– Из-за санкций как-то изменился рынок автозапчастей?

– Мы не видим резкого изменения в пропорциях иностранных и отечественных деталей. Да, в период февраля-марта несколько сокращались предложения по импортным товарам. Кто-то просто придерживал оставшиеся запчасти, у кого-то они заканчивались. Сейчас от некоторых партнеров слышим, что сложности в поставках еще есть, но параллельно видим в цифрах, что логистические задачи решаются успешно. Потому что объем объявлений по продажам за последние три месяца вырос на 15%, с 20 до 23 миллионов запчастей. Это большой прирост.

– В Приморье, где привыкли ко всему восточному и главное - японским машинам, не так давно зашли китайские производители. «Комсомолка» уже устраивала тест-драйвы, да и в автопробеги брали авто из Поднебесной, расскажите, можно ли через вас приобрести запчасти для них или на «японки»?

– Напрямую мы пока не сотрудничаем с китайскими производителями именно в части запчастей, но тесно работаем с дистрибьюторами. Их детали для авто пользуются спросом. Б/у оригинальные запчасти конкурируют с новыми, но неоригинальными запчастями китайского производства.

– Если говорить о российских запчастях? Какие более популярны? И часто ли обращаются из Приморья?

– Среди российских – чаще всего покупают «АвтоВАЗ». В Дальневосточном федеральном округе пока не так много водителей, которые ездят на отечественном автопроме. Поэтому большого спроса, например, как в Центральной и Южных частях, пока нет. Но не исключено, что скоро прелести сервиса «Авито Доставка» смогут оценить какие-то крупные предприятия в вашем регионе, которые используют транспорт российского производства.

Специалист поделился тонкостями продажи запчастей через «Авито». Фото: Милана СОКОЛ

Человек дела

С интересом послушали историю Евгения Мамедова. Генеральный директор ООО «Восточный» из Новосибирска занимается автозапчастями (азиатскими и европейским) и обслуживанием спецтехники.

– С «Авито» работаем уже почти три года. Взаимодействуем в рамках продажи запчастей. Выкладываем товары, реализуем их через сайт. Полтора года назад начали развивать бизнес с европейскими деталями и убедились, что «Авито» та площадка, которая продает их гораздо лучше остальных.

Евгений отлично знаком и с особенностями ведения бизнеса в дальневосточном регионе, и с запросами покупателей из этой части страны. По словам предпринимателя, при работе, например, с тем Приморьем необходимо делать упор на азиатский рынок и не забывать о разнице во времени.

– Продавцам нужно обдуманно заходить на площадку «Авито», от ближайших конкурентов, если говорить о ДВ, это «Дром» и Farpost, она отличается шириной за счет контрагентов или соискателей, которые просматривают товары или услуги. Так как сервис, это не только автомобильная тематика, на сайте можно найти практически все.

Евгений, словно опытной морской волк. Фото: предоставлено организаторами.

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