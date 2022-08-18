Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
18 августа 2022 1:55

Как школьникам из Владивостока выбрать букет учителю на 1 сентября 2022 года

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, какие букеты к 1 сентября 2022 года лучше дарить учителям
Виктория ТЕРЕНТЬЕВА
Делимся секретами выбора красивого букета к 1 сентября.

Делимся секретами выбора красивого букета к 1 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции, большинство школьников 1 сентября 2022 года понесут букеты любимым учителям. Кто-то первый раз, а для кого-то это уже стало добрым ритуалом. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила для вас рекомендации по выбору живых цветов ко Дню знаний. Рассказываем, как подобрать подходящий букет, чтобы радовал глаз и не ударил по финансам, а также делимся трендами из мира флористики.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ШКОЛЬНОГО БУКЕТА В 2022 ГОДУ

Цветочный подарок должен быть достойным, но не броским. Выбирать букет нужно исходя из возраста и характера.

Так, молодым учителям уместно купить цветы на 1 сентября нежных оттенков:

– альстромерии;

– лилии;

– герберы.

Для учителя среднего возраста подойдут яркие, крупные растения:

– хризантемы;

– пионы;

– розы.

В 2022 году в моде «натуральные» цветовые гаммы.

В 2022 году в моде «натуральные» цветовые гаммы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Взрослым учителям насыщенные композиции не дарят. Лучше остановить выбор на сдержанном элегантном букете, без изобилия лент и бантов:

– розы;

– астры;

– гладиолусы;

– подсолнухи;

– герберы;

– георгины.

Для преподавателей-мужчин букет не должен быть объемным и сильно украшенным. Стебель – длинный, цветок – крупный. Цвета выбрать насыщенные: бордовый, синий.

ТРЕНДЫ ФЛОРИСТИКИ 2022

Лучше остановить выбор на сезонных растениях. В 2022 году в моде «натуральные» цветовые гаммы: лиловый, розовый, натурально – коричневый.

По словам флористов, стоит отдавать предпочтение полузакрытым живым цветочкам. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Цена розы начинается от 150 рублей.

Цена розы начинается от 150 рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбирая поздравления для учителя, помните, что главное – с каким посылом вы будете его дарить. Даже бюджетная композиция, но от чистого сердца, станет отличным презентом и знаком внимания для любимого педагога.

Что касается цен, то одна роза обойдется от 150 рублей и выше, а, к примеру, гортензия – 750-800 рублей. Стоимость несложного букета к 1 сентября начинается от 800 рублей и доходит до 6000.

Кстати, многие цветочные магазины проводят акции на букеты к 1 сентября. Перед тем, как идти, позвоните туда и спросите о скидках. Это поможет вам неплохо сэкономить.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как подобрать букет для первого свидания, чтобы оно не стало последним, а также выяснила, каково флористам в преддверии 8 марта.

ПО ТЕМЕ:

Флорист из Владивостока рассказала, как не сделать первое свидание последним

Рассказываем, на каких цветах приморцам категорически запрещено экономить (Подробнее....)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.

Школа