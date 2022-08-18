Делимся секретами выбора красивого букета к 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции, большинство школьников 1 сентября 2022 года понесут букеты любимым учителям. Кто-то первый раз, а для кого-то это уже стало добрым ритуалом. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила для вас рекомендации по выбору живых цветов ко Дню знаний. Рассказываем, как подобрать подходящий букет, чтобы радовал глаз и не ударил по финансам, а также делимся трендами из мира флористики.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ШКОЛЬНОГО БУКЕТА В 2022 ГОДУ

Цветочный подарок должен быть достойным, но не броским. Выбирать букет нужно исходя из возраста и характера.

Так, молодым учителям уместно купить цветы на 1 сентября нежных оттенков:

– альстромерии;

– лилии;

– герберы.

Для учителя среднего возраста подойдут яркие, крупные растения:

– хризантемы;

– пионы;

– розы.

В 2022 году в моде «натуральные» цветовые гаммы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Взрослым учителям насыщенные композиции не дарят. Лучше остановить выбор на сдержанном элегантном букете, без изобилия лент и бантов:

– розы;

– астры;

– гладиолусы;

– подсолнухи;

– герберы;

– георгины.

Для преподавателей-мужчин букет не должен быть объемным и сильно украшенным. Стебель – длинный, цветок – крупный. Цвета выбрать насыщенные: бордовый, синий.

ТРЕНДЫ ФЛОРИСТИКИ 2022

Лучше остановить выбор на сезонных растениях. В 2022 году в моде «натуральные» цветовые гаммы: лиловый, розовый, натурально – коричневый.

По словам флористов, стоит отдавать предпочтение полузакрытым живым цветочкам. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Цена розы начинается от 150 рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбирая поздравления для учителя, помните, что главное – с каким посылом вы будете его дарить. Даже бюджетная композиция, но от чистого сердца, станет отличным презентом и знаком внимания для любимого педагога.

Что касается цен, то одна роза обойдется от 150 рублей и выше, а, к примеру, гортензия – 750-800 рублей. Стоимость несложного букета к 1 сентября начинается от 800 рублей и доходит до 6000.

Кстати, многие цветочные магазины проводят акции на букеты к 1 сентября. Перед тем, как идти, позвоните туда и спросите о скидках. Это поможет вам неплохо сэкономить.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как подобрать букет для первого свидания, чтобы оно не стало последним, а также выяснила, каково флористам в преддверии 8 марта.

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