В Приморье история с пропажей мужчины и его девятилетнего сына обросла новыми подробностями

Полиция продолжает искать пропавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто бывает, что взрослые, разойдясь, не могут забыть старые обиды и конфликтуют друг с другом. Иногда их неприязнь может затронуть и общего ребенка. В СМИ начала появляться информация о том, что пропавших Руслана и Станислава Нургалиевых нашли, в выходные они планируют вернуться домой. Вот только это оказалось не совсем правдой, родители девятилетнего Стаса даже не живут вместе. «Комсомольская правда – Владивосток» постаралась разобраться в этой запутанной истории.

Редакция обратилась в пресс-службу УМВД РФ по Приморью, чтобы узнать, действительно ли удалось отыскать пропавших отца и сына. Но там нам не подтвердили эту информацию.

Как мы уже писали, родители мальчика не живут вместе, но в разводе они или нет, неизвестно. О пропаже ребенка в полицию Уссурийска сообщила его мама. Как она объяснила специалистам, отец забрал сына и уехал – куда и на сколько, он никому не сказал, а на телефонные звонки и вовсе не отвечает.

Где сейчас находятся Нургалиевы, до сих пор неизвестно, но родственники говорят, что они отдыхают на море. Полиция же продолжает искать пропавших.

И все же в этой истории по-прежнему много «сюжетных дыр». До сих пор неясно, при каких обстоятельствах мужчина забрал ребенка. Пришел к нему домой или увидел гуляющим на улице? А может, мать отправила мальчика провести время с папой?

Вопросы вызывает еще один момент. Как рассказал dv.kp.ru источник, знакомый с ситуацией, мама Станислава куда-то улетала, причем без сына. Почему она не взяла его с собой и с кем все это время был мальчик?

Это не первый раз, когда в Приморье отцы похищают своих детей. «Комсомолка» уже писала о подобном случае, когда мужчина ворвался в детский сад в селе Снегуровка Черниговского района, забрал ребенка и увез на Камчатку. Подробности этой истории можно прочитать в нашем материале.

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