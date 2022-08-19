Жители Камчатки вместе с губернатором в честь Дня вулкана устроили массовое восхождение на Авачинский

Краевое празднество состоялось уже 12 раз. Фото: www.kamgov.ru/

13 августа более 300 жителей Камчатки вместе с главой региона Владимиром Солодовым устроили массовое восхождение на вулкан Авачинский. Люди взобрались на высоту 2741 метров и у них был повод – День вулкана, один из самых любимых праздников жителей края.

– Я испытал чистый восторг на вершине вулкана. Наверху потрясающая красота: горячая земля, бьющие из земли клубы пара, потрясающий Корякский вулкан, который было видно, как на ладони. В этот момент чувствуешь себя на вершине мира и понимаешь, что превзошёл себя, потому что это было очень непросто. Начало уже положено. Особенно приятно осознавать, что поднимался на вулкан среди единомышленников, которые также прошли, пробежали дистанцию, но это не имеет значение. Главное – воля к победе и общее единение вокруг нашей природы вулканов, – поделился впечатлениями губернатор Камчатского края.

Самым первым преодолеть такой непростой путь смог Владислав Крюков, он взобрался на вулкан за 2 часа 20 минут. Анастасия Слугина достигла вершины за 2 часа 37 минут и стала самой быстрой из женщин. Победители получили в качестве приза экскурсию-морскую прогулку до бухты Русская.

Во время праздника на Авачинском вулкане также прошли соревнования по скайранингу, в том числе шестой этап Кубка России. Лидер соревнований Андрей Жиндаев из Иркутской области поднялся до высоты 2200 метров и вернулся на финиш за 1 час 17 минут. Из женщин первой стала камчатская спортсменка Анна Малышева, которая прошла дистанцию за 1 час 34 минуты.

Краевое празднество состоялось уже 12 раз. Стоит отметить, что у подножия вулкана собралось 700 человек. Больше, увы, нельзя. Количество участников ограничено для снижения антропогенной нагрузки на хрупкую экосистему. Первый официальный День вулкана состоялся в 2008 году. До этого времени восхождения на Авачинский вулкан совершались в память о камчатском предпринимателе, меценате и барде Александре Пукало. Они проводились в последний месяц лета с 2000 года.

День вулкана прошел без происшествий. На празднике находились дежурные службы — полиция, МЧС, пожарные, ГИБДД, скорая помощь и спортивный врач. Безопасность участников «Дня вулкана» была обеспечена профессионалами поисково-спасательного отряда Камчатского края. Сотрудники ПСО сопровождают данное мероприятие уже много лет и имеют огромный опыт.

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