Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в районе Камчатки днем 22 августа

Сотрудники МЧС проверили, не разрушились ли здания. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на Камчатке днем 22 августа. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Камчатке, толчки зафиксировали в районе поселка Усть-Камчатск. Центр сейсмической угрозы находился на глубине 37 километров в акватории Камчатского залива.

Представители ведомства поделились, что в некоторых районах поселка ощущались подземные толчки до трех баллов. Оперативная группа спасателей обследовала здания, а именно потенциально опасные и жилые дома, образовательные учреждения, помещения объектов энергетики, а также водо- и теплоснабжения. Никаких разрушений не зафиксировано, из жителей Усть-Камчатского никто не пострадал.

Землетрясения произошли не только днем 22 августа, но и ночью. Первое зафиксировали в 195 километрах от Петропавловск-Камчатского, очаг толчков находился на глубине 42 километра в Кроноцком заливе. Магнитуда природного явления составила 3,8.

Второе землетрясение магнитудой в 3,8 прогремело в районе поселка Усть-Камчатск. Центр зарегистрировали на глубине 7 километров в Камчатском заливе.

Последние толчки произошли восточнее села Мильково, очаг находился в Елизовском муниципальном районе на глубине 143 километра. Магнитуда достигла 4.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Камчатке, жители полуострова не ощутили толчки, в ЕДДС никто не обращался.

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