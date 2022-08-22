Что случилось в Приморье с 19 по 21 августа: колючие акулы, надругательство над ребенком, внезапно пропавшие люди и другое

Мы собрали топ новостей с 19 по 21 августа. Фото: КП – Владивосток

«Комсомольская правда – Владивосток» собрала для читателей самые громкие новости, которые прошумели на все Приморье с 19 по 21 августа. Мы разделили их на несколько рубрик, чтобы читателям dv.kp.ru было легче найти то, что их заинтересует и узнать, что же произошло с пятницы по воскресенье в крае. Напоминаем о том, кого же искали всем Приморьем, опять погрузимся в морские пучины к колючим акулам и обсудим ограбление на 12 миллионов в небольшом городке Приморья.

НАЙДИ МЕНЯ, ИЩИ, ИЩИ

Регулярно в Приморском крае пропадают люди, в этот раз многих заинтересовали судьбы двух внезапно исчезнувших земляков. Волонтеры, спасатели и полицейские задействовали все силы, чтобы найти несовершеннолетнюю девушку и 37-летнего мужчину. 17-летняя Екатерина М. вышла из дома 18 августа и пропала. Поиски завершились на следующий день, обо всех подробностях читайте в материале «КП – Владивосток». А жителя Уссурийска, который перестал выходить на связь с родными 17 августа, отыскали только спустя несколько дней – 21 августа.

КАК В БЛОКБАСТЕРЕ

В небольшом приграничном городишке Приморского края произошло ограбление, достойное встать наравне с громкими голливудскими кинокартинами о гениальных преступниках. В одном из банков Лесозаводска от 12 миллионов рублей осталась лишь дырка в полу. «Художники» воровского дела, проникнув в банк, взорвали – судя по разрушениям внутри – сейф (опять же, где сигнализация, охрана, в конце концов, просто люди, которые могли что-то услышать и вызвать полицию) и вынесли деньги тем же путем, что и пришли . В социальных сетях появилось видео, на котором засветилось лицо одного из участников этого дела. Великий комбинатор вылез из-под стола через дыру, которую «пробурили» в полу офиса. Интересно посмотреть? «Комсомолка» опубликовала подробности этой истории.

ПОДВОДНЫЙ МИР

В это рубрике никакого криминала. Только завораживающие кадры морских глубин и их обитателей, а также интересные факты о них. Известный в Приморье дайвер Дмитрий Рудась во время очередного погружения в море столкнулся со стаей колючих акул. По словам подводного оператора, вокруг него крутилось около 15 морских хищниц. На это стоит взглянуть.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

20 августа жители Приморья узнали о страшной аварии на трассе Владивосток – Хабаровск. О жестком ДТП очевидцы рассказали в социальных сетях. Как поделились люди, женщина не заметила ямку, в итоге машина съехала с трассы в кювет, перевернувшись несколько раз. Водитель жива, но сильно пострадала, очевидцы рассказали, что она вылетела из автомобиля.

А эта история не про ДТП, но близка к данной рубрике, так как ситуация произошла в общественном транспорте. Во Владивостоке на Студенческой остановке возле ВГУЭС разыгралась настоящая драма. Все произошло в автобусе №77, а затем «вылилось» на улицу. По словам очевидцев, среди пассажиров был пьяный иностранец, который слушал музыку на весь салон и очень громко разговаривал. Водитель попытался вывести мужчину на улицу и получил удар стеклянной бутылкой. Инцидент сняли на видео, которое можно посмотреть в материале редакции.

ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Для жителя Приморья прогулка по лесу едва не закончилась трагедией. Мужчине внезапно стало плохо. К счастью, спасатели быстро пришли на помощь и передали пострадавшего врачам. О том, что могло способствовать этой ситуации, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще двух приморцев буквально вытащили с того света прямо в их машине. По словам очевидцев, мужчины находились почти что в критическом состоянии наркотического опьянения, в итоге одного из них увезли в реанимацию. До сих пор остается загадкой, как же они смогли управлять автомобилем и доехали до пляжа.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ…

Жители края следили за продолжением резонансной истории надругательства над мальчиком в Минном городке. Солнечный субботний день обернулся настоящей трагедией для ребенка. Самое ужасное, что рядом с ним, оказывается, была мама. Но женщина испугалась мужчин, которые к ней приставали, и убежала. Те переключились на ее беззащитного сына. После того, как один из незнакомцев надругался над мальчиком, тот вышел в шоковом состоянии и в крови. Подробности этой ужасной истории читайте на сайте dv.kp.ru.

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