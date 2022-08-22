Яхтсменам предстоит сразиться на разных виражах приморских акваторий. Фото: Александр ХИТРОВ

Две парусные регаты стартовали в Приморье. Чемпионат России в классе «Конрад 25Р» и Кубок залива Петра Великого начались 18 августа и продлятся до 28 числа. По словам президента Приморской краевой Федерации парусного спорта Михаила Ермакова, жителей региона ждут зрелищные соревнования с участниками из разных уголков России, а спортсменов – полтысячи миль настоящего Японского моря.

Для чемпионатов подготовлен дополнительный день – воскресенье. Фото: Александр ХИТРОВ

ВЕРШИНА ПРИМОРСКОГО ПАРУСА

Яхтсменам предстоит сразиться на разных виражах приморских акваторий. Среди маршрутов гонки из Владивостока в Находку, самый длинный и при этом живописный маршрут пролегает вдоль побережья Дальневосточного морского заповедника: Владивосток – бухта Троица – залив Восток – Владивосток. В общей сложности в рамках регаты состоится семь гонок разной протяженности: от пяти до 160 морских миль. Самые короткие и динамичные «заплывы» пройдут возле береговой линии Владивостока – на акватории Амурского залива.

Первые гонки «Владивосток» прошли в субботу, 20 августа. Фото: Александр ХИТРОВ

– Это, что называется, 500 миль (962 километра, – примечание «КП») настоящего Японского моря. Я считаю, что это вершина приморского паруса. Во время сезона мы достаточно много времени проводим на воде: с мая и по середину октября гоняемся на лодках каждые выходные и по средам. За это время проходит череда соревнований, которые являются большой подготовкой к 35-му кубку залива Петра Великого, а также к чемпионату России в классе яхт «Конрад 25Р».

География участников достаточно разнообразна. Яхтсмены со всей России прибудут в Приморье, чтобы побороться за звание лучших. Так, в край приедут спортсмены из Иркутска, Москвы, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Севастополя, Южно-Сахалинска, и Хабаровска. Сам регион представят команды из Артема, Большого Камня, Владивостока, Славянки и Находки. Флот соревнований составит более 40 единиц, число участников – минимум 250 человек.

Каждый год спортсмены продолжают традицию серьезных гонок, заложенных еще в 1980-х годах. Фото: Александр ХИТРОВ

– Такого уровня соревнования не проводятся в России в принципе. Такого количества крейсерских яхт как «Конрад 25Р» нет ни в одном регионе. Кто бы к нам ни приезжал – Питер, Москва, Сахалин, Севастополь – все говорят, что у нас шикарная акватория. У нас острова, проливы, нужно знать навигацию, мели. Здесь есть и познавательный интерес, например, когда огибаешь мыс Гамова – потрясающие места. Все это надо видеть. Мы ведем эту регату уже много лет и это вершина, несмотря на то, что у нас проводится много соревнований, – подчеркнул Михаил Ермаков.

Яхты польской постройки доставили в СССР в 1980-е годы. Фото: Александр ХИТРОВ

В министерстве физической культуры и спорта Приморского края рассказали, что чемпионат России по парусному спорту в классе «Конрад 25Р» проходит уже в 19 раз на базе яхт-клуба «Семь футов». Почти два десятилетия спортивная морская культура развивается и крепнет в регионе. К слову, такие масштабные проекты возможны в крае благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

– Эти яхты польской постройки были в большом количестве доставлены в СССР в 1980-е годы, и на Дальнем Востоке собрано больше всего яхт этого класса, а их численность и отличное гоночное состояние сохраняются благодаря усилиям приморских яхтсменов, - отметили в ведомстве.

Кубок залива Петра Великого яхтсмены разыграют в 35-й раз. Фото: Александр ХИТРОВ

Кубок залива Петра Великого яхтсмены разыграют в 35-й раз. Это регата гораздо старше «Конрада», ей – 35 лет. Каждый год спортсмены продолжают традицию серьезных гонок, заложенных еще в 1980-х годах. Инициатором регаты считается Георгий Драгилев. Он основал регату «Кубок залива Петра Великого», в рамках которой проходил «Конрад 25Р».

– В эти же дни состоится годовщина со дня смерти большого энтузиаста паруса, первооткрывателя соревнований и человека, который отдавался парусному спорту до мозга костей. Георгий Драгилев был одним из четырех международных судей регаты еще в советское время и одним из ее основоположников, – объяснил Михаил Ермаков. – И участники войны были, к сожалению, многих уже нет. 25-го и 26 сентября состоится специальная двухдневная гонка в память о ветеранах парусного спорта Приморского края. Многие ушли, но мы о них помним.

Почти два десятилетия спортивная морская культура развивается и крепнет в регионе. Фото: Александр ХИТРОВ

ГОНКИ №1, 2

Первые гонки «Владивосток» прошли в субботу, 20 августа. В 11 утра близ Спортивной гавани отправились в путь яхты-участницы по маршруту, который пролегает через акваторию Амурского залива, вдоль набережной Спортивной гавани, пляжа Юбилейного и бухты Федорова. Протяженность их для разных классов равна от четырех до восьми морских миль (7,5-15 километров). Этими же заездами 27 августа завершатся соревнования.

Чемпионат России по парусному спорту в классе «Конрад 25Р» проходит уже в 19 раз. Фото: Александр ХИТРОВ

ГОНКА №3

«Залив Восток» стартовала во Владивостоке 21 августа в районе набережной Спортивной гавани, откуда все яхты пошли в Амурский залив и там разделились. Большие яхты и «Конрады» направились в залив Восток в Находку, обогнули знак, он же – буй, чтобы пойти обратно. Развернувшись, лодки двинулись в сторону острова Стенина, а «Конрады» – Камня Льва возле острова Рикорда. Оттуда яхтсмены пошли на финиш во Владивосток.

Полтысячи миль настоящего Японского моря. Фото: Александр ХИТРОВ

Самые маленькие яхты (таких в этом году всего три) из Амурского залива держали путь на Аскольд, обогнули его, дальше - на Камень Льва, а уже затем финишировали. Эта гонка, в зависимости от дистанции, достигает от 110 до 160 морских миль (200-300 километров).

– Маршрут рассчитывается по генеральному курсу, то есть, грубо говоря, по прямой. А яхты ходят в лавировку – длинными зигзагами. Получается даже больше заявленного пути. Средняя скорость больших яхт достигает 10-12 миль в час при хорошем ветре. «Конрады» медленнее, – рассказала пресс-секретарь регаты Алена Степанова.

«Такого уровня соревнования не проводится в России в принципе"«Такого уровня соревнования не проводится в России в принципе». Фото: Александр ХИТРОВ

ГОНКА №4

«Амурский залив», протяженностью около 80 морских миль (150 километров), стартует 23 августа. Ее маршрут проходил вокруг островов с вариациями. Классически яхты отойдут во Владивостоке, затем обогнут острова Антипенко, Козлова и Герасимова, проследуют снова во Владивосток, в бухту Кирпичного завода, и финишируют в бухте Федорова.

Флот соревнований составит более 40 единиц. Фото: Александр ХИТРОВ

ГОНКА №5

«Мыс Гамова» – почти точка в крупнейшей дальневосточной регате. 120 морских миль (220 километров) пройдут во Владивостоке 25 числа. Спортсмены прямым ходом доберутся до бухты Троицы в Хасанском районе, затем пройдут мимо острова Стенина, оставив его слева по борту и – на финиш.

Яхтсмены со всей России прибудут в Приморье, чтобы побороться за звание лучших. Фото: Александр ХИТРОВ

«ЧЕМ ФЛОТ СИЛЕН? ТРАДИЦИЯМИ»

Для чемпионатов подготовлен дополнительный день – воскресенье. Погода может резко измениться (что типично для Приморья), поэтому есть целые сутки, чтобы «переиграть» соревнования. При этом глава федерации отметил, что ветер действительно нужен – без него спорта попросту не получится.

География участников достаточно разнообразна. Фото: Александр ХИТРОВ

– Нам не нужен запредельный ветер. 20 узлов (37 километров в час, – прим. КП) вполне достаточно, максимум 25 (46 километров в час). Все, что выше, – это запредельная скорость. Хотя без ветра, конечно, это все. Вспоминаются строки: «В бурю лишь крепче руки, и парус поможет идти. Гораздо сложнее не свихнуться от скуки и выдержать полный штиль». Это факт.

В рамках регаты состоится семь гонок разной протяженности. Фото: Александр ХИТРОВ

Несмотря на подготовку спортсменов и надежную организацию, ситуации бывают разные. Однажды, из-за шторма «пловцов» пришлось «ловить чуть ли не под Кореей», вспоминает Михаил Ермаков.

– Чтобы избежать подобных случаев, гонки пришлось разбить на более мелкие заплывы. На том же «Конраде», который в длину 7,5 метра, спать толком негде, да некогда, надо гоняться, сидеть на вахте. Вместимость всего пять человек. Рулевой отдохнул, остальные работают. Харчей особо не приготовишь: волна и ветер. Это было тяжеловато. Поэтому мы пришли к разделению для безопасности. Когда пересекаешь маршрут с Находки, то выходишь в чистое Японское море. Кроме этого больше ничего не изменилось, ведь чем силен флот?! Традициями!

Самые короткие и динамичные «заплывы» пройдут возле береговой линии Владивостока. Фото: Александр ХИТРОВ

Торжественная церемония награждения победителей и призеров двух регат состоится 28 августа.

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