Температура воздуха будет близка к средним многолетним значениям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осталось совсем немного времени до конца лета, а осень уже дает о себе знать: все чаще в Приморье льют дожди и усиливается ветер. Наверняка многим интересно, какой будет погода в крае в сентябре 2022 года, ожидается ли большее количество дождей. На эти вопросы ответили синоптики портала «Примгидромет».

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

По информации метеорологов, температура воздуха будет близка к средним многолетним значениям и достигнет +12…+17°C.

А вот количество выпавших дождей в сентябре 2022 года окажется ниже средних многолетних показателей, только в западных районах Приморья – близко к ним.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

Вспомним же, какая погода была в Приморье в сентябре 2021 года. Первый месяц осени выдался довольно теплым с неоднородными осадками. В среднем температура поднималась до +15…+18°C, на севере и северо-восточном побережье – до +13°C.

В первую и вторую декады температурные показатели превышали климатическую норму на 1-2,5 градуса. Последние десять дней в сентябре 2021 года оказались экстремально теплым, на большей территории края – на 3-5 градуса выше многолетних значений.

НОВЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД

Ночью столбики термометров показывали до +13…+18°C, иногда они опускались до +7…+12°C. Во второй половине месяца с 15 по 16, с 19 по 20 и с 24 по 26 сентября в континентальных районах Приморья холодало до +1…+6°C, в горных районах температура понижалась до 0…-3°C. Днем воздух прогревался до +23…+28°C, во второй и третьей декаде иногда до +15…+20°C.

Во Владивостоке 18 сентября 2021 года зафиксировали новый температурный максимум, в этот день столбики термометров показывали +25,1°C (предыдущий рекорд в +24,7°C был в 2008 году).

ДЕФИЦИТ ОСАДКОВ

В сентябре 2021 года выпало 88-120 миллиметров осадков – это близко к средним многолетним значениям. На западе и юге Приморья зафиксировали 130-169 миллиметров, а в некоторых районах и вовсе наблюдался дефицит дождей – 49-85 миллиметров осадков.

Первая и третьи декады начала осени оказались довольно сухими, а во второй осадки распределялись неравномерно.

Самые сильные ухудшения погоды, связанные с осадками, наблюдались с 10 по 11 и с 21 по 23 сентября.

За 12 часов 10-11 сентября выпало 15-39 миллиметров (сильные дожди), на двух метеостанциях – 45-49 миллиметров (близко к опасному явлению), а на метеостанции Свиягино – 79 миллиметров за такое же время (опасное явление). В некоторый районах отмечались грозы и град диаметром в 10 миллиметров.

В конце сентября, 21-23 числа, из-за циклона выпало около 22-78 миллиметров осадков, на юго-востоке 92-107 миллиметра. На пяти метеостанциях и шести АМС наблюдались сильные дожди с количеством в 50-100 миллиметров за 12 часов вместе с грозами. В континентальных районах порывы ветра достигали до 13-18 метров в секунду, а на побережье до 20-25 метров в секунду.

В течение пяти дней на территории Приморья фиксировали туман. Грозы с дождем и сухие гремели в течение 10 дней. Также в сентябре 2021 года в северо-западной части Тихого океана образовались четыре циклона, но ни один из них не повлиял на погоду в крае.

Туманы на побережье отмечались в течение 5 дней. Сухие грозы и грозы с дождем гремели в течение 10 дней; из них в течение 3-х дней (10-11, 22 сентября) грозовая деятельность охватила весь край, в остальное время отмечались единичные случаи (1 — 2 грозы за день).

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