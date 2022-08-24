Поиск авто от Автотеки

Узнать о машине все еще до покупки реально. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» представил новый продукт для быстрого подбора авто с проверенной историей эксплуатации транспортного средства – «Поиск проверенных авто». С помощью нового инструмента настроить поиск автомобиля с пробегом можно не только по основным параметрам (марка, модель, год выпуска и так далее), но и по ключевым данным проверки авто от Автотеки: подтверждение реального пробега, факт нахождения в ДТП, залога, работы в такси или каршеринге. В выдаче отображаются объявления, размещенные на платформе Авито Авто.

Новый продукт «Поиск проверенных авто» от Автотеки решает основные задачи покупателей на рынке автомобилей с пробегом. Инструмент позволяет пользователям увидеть особенности эксплуатации автомобиля, не теряя время на неподходящие варианты на этапе первого отбора. Продукт поможет с поиском проверенных автомобилей с пробегом как частным покупателям, так и профессиональным продавцам.

Фото: Авито.

После подключения инструмента на сайте Автотеки пользователь сможет применить дополнительные параметры отбора автомобилей, а в результатах поиска отобразится подборка объявлений от Авито Авто с ключевыми данными по каждому авто. Например, «Был в ДТП», «Залог не найден», «Реальный пробег» и так далее. Такой подход экономит время на поиск более подходящих вариантов, ускоряя выход на продавца для совершения сделки.

Чтобы полностью оценить все параметры эксплуатации уже отобранных автомобилей на финальном этапе, при подключении инструмента «Поиск проверенных авто» также доступны три бесплатных проверки автомобилей через Автотеку.

Подключить новый продукт от Автотеки и воспользоваться быстрым подбором проверенных автомобилей с пробегом можно перейдя по ссылке.

Об Автотеке

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» – это самая полная негосударственная база данных по истории эксплуатации автомобилей на сегодняшний день. В базе Автотеки содержится информация об около 50 миллионах транспортных средств, при этом данные о 10 миллионах автомобилей уникальны и недоступны в других источниках.

Отчет Автотеки включает не только базовую информацию – регистрационные данные, факт участия в ДТП, но и уникальные – история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт использования коммерческими организациями и другое.