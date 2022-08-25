АО «СУЭК», ООО «Приморскуголь» поздравляют горняков с Днем шахтера

Самое первое официальное празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. Фото: Александр ХИТРОВ

28 августа в России будут отмечать День Шахтера. Представителей одной из самых трудных и опасных профессий поздравляют компании АО «СУЭК» и ООО «Приморскуголь». Для них подготовили видеоролик, на котором юные приморцы – дети сотрудников разрезоуправления «Новошахтинское» отвечают на вопросы об этом непростом, но достойном деле. У ребят свои представления о работе на угольных разрезах и шахтах, но они прекрасно понимают, что это тяжелый труд, который несомненно заслуживает уважения.

В последнее воскресенье августа прозвучит множество теплых слов и поздравлений для работников горной промышленности. Фото: Александр ХИТРОВ

Современные разрезы и шахты – это высокотехнологичные предприятия. Мальчишки в видеопоздравлении заговорили о том, как же будет выглядеть эта работа в будущем. Ребята считают, что появится еще больше машин, с помощью которых добыча угля станет эффективнее и быстрее. Что же, это прекрасная перспектива, надеемся, что так оно и будет.

Кстати, интересный факт, самое первое официальное празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. Важно ли уделять внимание этой профессии? Безусловно. Даже маленькие дети знают, что шахтеры – это люди с мужественным характером, трудолюбием, огромной выносливостью. Это настоящие герои и профессионалы своего дела, которые не боятся работать в экстремальных условиях. Подрастающему поколению и всем остальным людям стоит помнить о том, что горняки ежедневно делают все для того, чтобы в наших домах был свет и тепло.

Современные разрезы и шахты – это высокотехнологичные предприятия. Фото: Александр ХИТРОВ

В последнее воскресенье августа прозвучит множество теплых слов и поздравлений для работников горной промышленности. В этот день не только благодарят за отвагу тех, кто работает во благо Родины, торжественные мероприятия ежегодно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам.

Этому ремеслу посвящено множество стихов и песен, а еще у представителей этой опасной профессии есть свой сленг и суеверия. Например, нельзя желать удачи перед походом в шахту. Это, кстати, распространяется на очень многие профессии, как оказалось, горная промышленность не исключение.

А как отдыхают горняки, если приходится так много работать? В видеопоздравлении ребята озвучили свои версии и предложили, по их мнению, действенные лайфхаки для восстановления сил. Мальчишки считают, что самая главная составляющая хорошего самочувствия – это сон, здоровый образ жизни и вкусная, полезная еда. Ребята несомненно правы, и не поспоришь.

А как стать шахтером? Юные приморцы с уверенностью говорят, что нужно очень много и усердно учиться. Потому что эта профессия – большая ответственность. Также дети пожелали горнякам сил, терпения и самого главного – крепкого здоровья. «Комсомолка» тоже от всего сердца присоединяется к поздравлениям АО «СУЭК», ООО «Приморскуголь» и желает только самого наилучшего людям этой непростой, но такой важной профессии.

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