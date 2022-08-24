Тара для полироли. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Бизнес на фоне санкций обрисовал для всей страны новые реалии, а импортозамещение (как минимум, для россиян) – слово №1 на 2022 год. Региональные предприниматели отнюдь не отстают; и для очередного промтура «Комсомольская правда – Владивосток» выбрала производителя специфичного товара – автохимии. Оказалось, бренд корейской автокосметики, известный почти каждому приморцу (да и многим россиянам) с машиной, не собирается уходить из региона. Напротив, планирует расширяться.

Мало кто знает, но во Владивостоке для создания уже легендарных азиатских полиролей и очистителей возвели завод. От корейского лицензиата получено все необходимое. Как делают продукты, сопровождающие детство, отрочество и старость автомобилей, кто за это платит и что думают корейцы – в материале dv.kp.ru.

КОРЕЙСКИЙ ЖЕЛТЫЙ

Опытные автолюбители догадались, что корреспондент «КП» побывал на предприятии Kangaroo. Корпорация «всего-всего для машин» была основана еще 60 лет назад, завод во Владивостоке запустили в 2019 году. Хотя Дальний Восток знает о фирме больше 25 лет, поэтому успел пристраститься ко многим продуктам. Основной ассортимент: очиститель стекол, полироль, универсальный очиститель. Локализовали здесь также производство автошампуней для моек.

Упаковка продукции. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Оператор ООО «Кейэнджи Кемикал» заботливо перенес корейскую «рецептуру» на русский лад, отчего продукт полюбился приморцам. Как заявил директор компании Антон Сухоруких, корейцы забирать лицензию не собираются: сотрудничество с головной компанией ведется так же, как и прежде, до санкций. В планах организации, как мы уже отмечали, не только удержать позиции, но и расширить. Но об этом позднее.

Завод в Приморье стал результатом сотрудничества нескольких компаний, в том числе российского дистрибьютора «Юником» и непосредственно «Кенгуру». Технологии быстро освоили – к слову, на российском оборудовании (лишь пара аппаратов в цеху созданы в Китае). Сейчас, отметил директор, «Кейэнджи Кемикал» может ежегодно отгружать дистрибьютору до 2,5 миллиона бутылок в год (1,6 миллиона в 2021 году).

Директор «Кейэнджи Кемикал». Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Продукт Fine Glass. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– От Владивостока до Калининграда, как принято говорить, продаем, – рассказал Антон Сухоруких, – мы продолжаем с Кореей работать как партнеры. Все программы проходят под совместным контролем качества нашей продукции, включая передачи рецептур и согласование наших новых рецептур с ними. Иногда закупаем часть компонентов, которые пока не смогли локализовать здесь, на российской территории. Есть нюансы и определенные трудности в логистике. Но каких-то стратегических сложностей попросту нет.

К СЛОВУ, О СВОБОДНОМ ПОРТЕ...

«Кейенджи Кемикал», как и многие другие компании Приморья, является резидентом Свободного порта Владивосток – специального административного режима, дающего преференции резидентам. Режим 1, 265 триллиона рублей инвестиций в Приморье.

– Производить в нашем регионе выгодно. Компания применяет налоговые преференции: например, сниженные страховые взносы, нулевой налог на прибыль, имущество, – рассказал Алексей Дунаев, замдиректора по работе с резидентами ООО «УК ТОР «Приморье» (дочернее общество КРДВ).

В ЗАКУЛИСЬЕ ХИМПРОИЗВОДСТВА

Антон Сухоруких – спец по локализации производства. Когда курс доллара дошел 70 рублей, стало ясно, что выгоднее создавать товар в Приморье. Идея возвести здесь завод появилась, когда рентабельность производства в Корее упала до нуля: там закрылась одна из преференциальных экономических зон.

Производственные линии. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Побывать удалось в цеху производства бутилированной продукции: очистителей и полиролей. Предвещая вопросы читателей, объясним, как сработало импортозамещение в этом случае. Изначально все компоненты – сырье (очистительные вещества), тару и упаковку заказывали в Корее – затем перешли на российские аналоги. Качество материалов контролирует лицензиат. Шаг за шагом более 85% поставок стали отечественными.

Маркировка и упаковка продукции. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Водопроводная вода для создания автохимии очищается специальными установками-бойлерами. Сырье берут из бочек, мешков и взвешивают. Уровень воды при этом регулирует специальная станция.

Цистерны с химвеществами. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Тара для стеклоочистилей. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Далее «набор» из ингредиентов для определенного продукта замешивается в реакторе, наконец, жидкость попадает на линию розлива и поступает в крупную тару. На ленте продукт разливают в бутылки и маркируют. Именно этот процесс требует больше всего ручного труда. Многие сотрудники живут на территории промышленной зоны.

Ручной труд сосредоточен на линии и розливе. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– Мы достаточно гибко построили свои технологические линии, и сейчас мы можем выпускать почти любую продукцию в тех количествах, которые «съест» наш российский рынок.

Тара для очистителей. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

ИЗ АВТО В КВАРТИРУ

Новыми продуктами компании могут стать собственные линейки бытовой химии. Это очистители стекол, средства для ухода за сантехникой, мытья посуды. Производство могут наладить как в нынешних помещениях, так и в открытых дополнительно в ТОР «Надеждинская». В СПВ и на ТОР условия схожи, но резиденты ТОР могут подключаться к инженерной инфраструктуре. Плюсов от этого много, например, электричество примерно в два раза дешевле.

Линейки собственных разработок также проконтролирует корейский лицензиат. Продавать будут сами, в розницу, но пока что, отметил директор компании, все поставки регулирует дистрибьютор «Юником».

Вот так история корейского бренда в России стала началом чего-то удивительно нового. «Комсомольская правда – Владивосток» проследит за развитием компании. Предлагаем вспомнить о том, что мы успели побывать в рамках «проверки импортозамещения» на «картонном заводе», предприятии по производству кассовой ленты, а также на одной из самых известных кондитерских фабрик в России.

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