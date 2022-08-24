Уникального «саблезубого» оленя занесли в Красную книгу Приморья

Водяной олень был описан на территории национального парка в 2019 году. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В 2019 году впервые в России фотоловушки зарегистрировали странное животное. Зверь, похожий на косулю без рогов, но с клыками кабарги, отметился на небольшом пятачке на самом юго-западе Приморья. Оказалось. Что это уникальный безрогий водяной олень. Три года назад численность этого вида оценивалась в 170 особей, на момент 2022 их число возросло в несколько раз. Чтобы защитить этого зверя руководство «Земли леопарда» подготовили научные обоснования, чтобы внести его в Красную книгу Приморья.

Исследования ученых «Земли леопарда» подтвердили, что в связи с изменениями климата происходит естественное расселение этого вида с Корейского полуострова на север за пределы исторического ареала. Обнаружение в России ранее не встречавшихся копытных стало первым подобным событием в 21 веке.

Эти животные, самцы которых «вооружены» мощными клыками, как новый вид копытных существенно обогащают природу юго-западного Приморья. Но, к сожалению, известны случаи отстрела водяных оленей в Хасанском районе, за пределами нацпарка – как по ошибке при охоте на косулю, так и браконьерами.

Только самцы водяных оленей «вооружены» клыками. Фото: Глеб СЕДАШ

Для принятия дополнительных мер охраны уникального для России животного сотрудниками «Земли леопарда» было подготовлено научное обоснование включения водяного оленя в Красную книгу, а также направлены соответствующие заявления в федеральный Росприроднадзор и Российскую академию наук. В результате постановлением Правительства Приморского края от 22 августа 2022 года вид внесен в региональную Красную книгу.

– Мы приветствуем решение Правительства Приморского края. Наши ученые отмечают рост численности водяного оленя в нацпарке, однако для поддержания вида было важно придать ему особый статус и тем самым дополнительно защитить его от охотников. Примечательно, что водяной олень – доступная добыча для дальневосточного леопарда и амурского тигра. За счет расселения оленя в новых местообитаниях ареал редчайших кошек также может расшириться, – подчеркнул директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Ученые не исключают, что что дикое копытное, впервые описанное в России всего 3 года назад, через 10 лет займет уже до 20% территории региона – всю Приханкайскую низменность.

ПО ТЕМЕ:

Уникальные клыкастые копытные из-за рубежа переезжают в Приморский край

Саблезубые водяные олени могут занять до 20% Приморья в течение двух десятков лет (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.