Пострадавшие от непогоды подали более шести тысяч заявлений о финансовой поддержке. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

В конце июля 2022 года на Приморье обрушились сильные дожди. Ливни были настолько интенсивными, что пришлось привести дорожные и коммунальные службы в режим повышенной готовности. Только в одной Находке в ночь с 31 июля на 1 августа выпало 63,3 миллиметра осадков, а это, между прочим, 43% от месячной нормы. Под воду также ушла трасса в поселке Валентин в Лазовском округе. А в селе Моряк-Рыболов возникли аварии на энергетической сети. Вот они – последствия непогоды. В связи с этим в ЦУР Приморского края поступало очень много вопросов, а будут ли выплаты для тех, кто пострадал от буйства стихии. Подробные ответы дала министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Министр труда и социальной политики Светлана Красицкая. Фото: Правительство Приморского края

– Какие выплаты положены жителям Приморья, которые пострадали от сильных дождей?

– Предусмотрено четыре вида выплат. Первая – единовременная в размере 10 тысяч рублей на каждого человека в семье. Ее предоставляют, если были нарушены условия жизнедеятельности, например, люди лишились электричества, водоснабжения, была нарушена санитарно-эпидемиологическая обстановка или пострадало жилое помещение (фундамент, несущие конструкции, полы и так далее).

Вторая выплата – финансовая помощь, которая зависит от утраты имущества первой необходимости. Если имущество утрачено частично, то мы платим 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, но если утрачено все имущество первой необходимости, то это 100 тысяч на каждого.

Предусмотрена помощь в случае гибели человека – ее размер составляет миллион рублей. А также мы помогаем людям, которые получили увечья, в зависимости от степени тяжести: 200 тысяч рублей выплачиваются в случае получения легкой степени вреда здоровью, 400 тысяч рублей получат пострадавшие в случае причинения их здоровью тяжелого вреда или вреда средней степени тяжести.

Кроме того, у граждан – собственников жилого помещения, признанного непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, есть право на получение денежной выплаты на приобретение жилого помещения, при условии, если жилое помещение являлось на дату введения режима чрезвычайной ситуации единственным местом жительства и отсутствует право собственности на иные жилые помещения на территории Российской Федерации.

– Куда люди могут обратиться за помощью?

– Сейчас сделано все для удобства жителей края. Самый просто вариант – Госуслуги. Заявление там есть, его нужно просто заполнить. 56% обращений были поданы как раз таки через этот портал. Остальные – через МФЦ. Также было оказано содействие муниципальными образованиями в приемах заявлений, ведь не секрет, что часть территорий была отключена от света и интернета. Главы поселений и наши работники территориальных отделов пришли на помощь.

Из-за сильных ливней пришлось ввести режим ЧС на некоторых территориях края. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

– А есть ли какие-то сроки подачи заявления на выплаты?

– Подать заявление на единовременную материальную помощь необходимо в течение месяца с момента введения режима ЧС. То есть, если это произошло 16 июля, то 15 августа прием заканчивается.

Если речь идет о финансовой помощи (50-100 тысяч рублей), здесь у жителей края есть шесть месяцев. Ну и в случае подачи заявления, когда человек получил вред здоровью, сроки длятся до года.

– Есть ли статистика, скольким людям понадобилась помощь?

– На данный момент подано более шести тысяч заявлений. Есть и отказы, например, если дом не попал в зону чрезвычайной ситуации. Но мы уже предоставили выплаты в общей сумме на 23,5 миллиона рублей. Это более 1500 выплат. 17 августа мы запустили распоряжение еще на 15 миллионов.

– Положены ли выплаты людям, которые живут в зоне ЧС, но у них ничего не пострадало?

– Здесь хочется обратить внимание на то, что, например, режим ЧС введен по всему Уссурийскому округу, но совершенно не обязательно, что все дома пострадали. Где-то размыло дорогу. А где-то и не было никакого дождя. Поэтому чрезвычайное положение «сужают» вплоть до дома с определенным адресом. Если жилье попадает в утвержденное МЧС по Приморскому краю место в режиме ЧС, то да, люди имеют полное право на выплаты, другие – нет. Отсюда и отказы.

– А были ли какие-то временные рамки, чтобы принять решение на отказ или одобрение заявления?

– На все нам давалось всего 11 дней. Это с учетом работы комиссии. А учитывая, что села были отрезаны из-за погодных условий, возникали сложности – отсутствие связи и интернета, например.

Ливни были настолько интенсивными, что пришлось привести дорожные и коммунальные службы в режим повышенной готовности. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

– Можно ли подвести какие-то выводы в связи с этой ситуацией?

– Учитывая, что у нас в Ольгинском районе была масштабная чрезвычайная ситуация, я хочу поблагодарить администрацию и глав поселений, которые активно включились в работу, потому что комиссии – зона ответственности муниципальных образований. Очень важно, что эксперты проверяли помещения, подтверждали факт проживания в нем людей. Специалисты оперативно работали, это факт, иначе мы бы не сделали столько выплат на заявления, которые были поданы.

И очень хорошо сработали Уссурийский городской округ, Михайловский муниципальный округ. Буквально в первые дни большинство заявлений были отработаны. Нашим коллегам из Центра социальной поддержки большое спасибо, они проделали огромную работу, оперативно принимали те или иные решения и сейчас занимаются выплатами.

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