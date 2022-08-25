На Камчатке вынесли приговор матери, которая заморила голодом ребенка, пока находилась в запое

Женщина отправится в колонию. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском 4-летний Ваня (здесь и далее имя изменено) умер страшной мучительной смертью по вине родной матери. Мальчик с рождения страдал заболеванием кишечника и нуждался в специальном уходе и питании. Но его мама ушла в запой и не уделила должного внимания здоровью сына и даже не обращалась к врачам за помощью. По непонятным причинам женщина увлеклась алкоголем и забыла про мальчика, он, не получив должной заботы и ухода, скончался. Прокуратура Камчатского края решила, что горе-мать заслужила отправиться в колонию всего на год и шесть месяцев.

По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года 35-летняя женщина злоупотребляла алкоголем и почти не ухаживала за своим четырехлетним ребенком. Экспертиза показала, что причиной смерти малыша стало прогрессирующее ухудшение состояния здоровья на фоне неправильного и недостаточного питания. Жительницу Камчатки признали виновной по 156 статье (причинение смерти по неосторожности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей). Не маленький ли срок дали женщине за то, что она сделала? Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился к юристу, чтобы разобраться в этой ситуации.

– В данной ситуации можно сказать следующее: во 2 части статьи 105 УК РФ предусмотрена ответственность за убийство матерью малолетнего ребенка (6-14 лет), средний срок лишения свободы, назначаемый за совершение такого рода преступлений в Приморье и по России, по судебной практике 2019-2021 года - 10-13 лет. По 105 статье уголовного кодекса возможно было бы квалифицировать действия матери при условии, если она с прямым и косвенным умыслом имела намерение - причинить смерть! В рассматриваемой ситуации квалификация дана верная, поскольку были существенные для квалификации обстоятельства: спец питание для ребенка, то есть мать его кормила, выполняла обязанности, возложенные на нее Семейным кодексом РФ по воспитанию. В этой связи ее действия оценены правильно, – объяснил председатель Коллегии адвокатов Kolesnikov, Belousova GROUP Максим Колесников.

Также эксперт отметил, что 156 статья уголовного кодекса предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Наказание, которое может быть назначено – лишение свободы на срок до трех лет. Поэтому суд применил правила частичного сложения наказаний за 2 преступления небольшой степени тяжести. При этом реальное лишение свободы, назначенное матери, говорит о том, что суд пришел к выводу о невозможности ее исправления без изоляции от общества, что представляется обоснованным.

Таким образом суд мог назначить более суровое наказание, однако с учетом обстоятельств посчитал год и шесть месяцев колонии достаточным. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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