Удивительные морские обитатели сопроводили катер рыбаков в Приморье

Приморцы сняли все на видео. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все чаще жители Приморья встречают в море подводных обитателей, а именно белух и акул. Но стать спутниками во время отдыха могут и дельфины. Стаю этих удивительных млекопитающих увидели местные рыбаки.

Как рассказали очевидцы, дельфины навестили их в районе острова Лисий, в заливе Находка. По словам оператора видео, млекопитающие плавают рядом с катером, а на кадрах можно заметить, как они выныривают из воды. Повезло, что погода оказалась солнечно, и можно полюбоваться, как блестит не только море, но и спины подводных обитателей.

Это не первый раз, когда в акватории Японского моря приморцы встречают дельфинов. Кстати, эксперт Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра рассказывал «Комсомольской правде – Владивосток», почему же эти млекопитающие любят сопровождать катера.

И не стоит забывать про косатку, которую удалось снять на камеру в районе Камчатки.

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