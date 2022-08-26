В Приморье спасают краснокнижного котенка, который наелся гвоздей с мясом кур

Результаты рентгена. Фото: МРОО Центр «Тигр»

Сложные дни выдались у сотрудников реабилитационного Центра «Тигр» в Приморье. Очередным пациентом оказался дальневосточный лесной (амурский) кот – редкое для региона и всего мира животное, занесенное в местную Красную книгу. В животе малыша гвозди.

Бедняга оказался в Центре чудом, принесли неравнодушные. Ветеринары провели рентген: большая часть гвоздей вышла естественным путем, но опасность все еще сохраняется. У котенка отказывали задние лапки, но сейчас ему гораздо легче. Три металлических фрагмента все еще в кишечнике малыша. Врачи надеются, что можно будет обойтись без операции. Пока остается только подождать, уточнил директор Центра Виктор Кузьменко.

У котенка отказывали задние лапки. Фото: МРОО Центр «Тигр»

Загадок в истории много. Специалисты поведали свою версию того, как гвозди оказались в животе котенка. Вероятно, мать хищника повадилась охотиться на кур местных жителей (дальневосточные коты часто докучают фермерам). Чтобы избавиться от напасти, птиц могли «напичкать» гвоздями. Мама отнесла мясо котятам.

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморья с 2015 года. Напомним, что любой житель может помочь диким животным, если они ранены или болеют. Предпринимать самостоятельных мер не нужно, достаточно позвонить на линию охотнадзора и сообщить о животном, попавшем в беду по номеру +7 (423) 23-90-990.

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