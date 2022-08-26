Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году в Приморском крае

Выяснилось, сколько нужно отдать за «школьный набор». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скоро начало нового учебного года и сейчас родители активно собирают детей в школу. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, насколько подорожали школьные принадлежности в 2022 году.

Минимальный набор к 1 сентября обойдется родителям на 15% дороже, чем год назад. В 2022 году так называемый «школьный набор» начинается в среднем от 13.000 рублей. В него входят тетради, канцелярия, рюкзаки, одежда и обувь для школы.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ:

- школьные дневники ~ 163 рублей;

- пеналы с готовым набором канцелярии ~ 620 рублей;

- блузки и рубашки ~1.012 рублей;

- брюки, юбки ~ 1.108 рублей;

- туфли, ботинки ~1.789 рублей;

- спортивный костюм ~ 2.000 рублей;

- кроссовки ~ 1.300 рублей;

- стандартный рюкзак ~ 2.500 рублей;

- сумка для сменки ~ 300 рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАТЫ

Кроме уже перечисленных, есть и дополнительные траты. Помимо канцтоваров, одежды и рюкзака понадобится приобрести еще несколько важных вещей. Например, специальная сумка для сменной обуви - 300 рублей. Кстати, такую вещь можно сшить и самостоятельно.

Если у ребёнка нет полноценного рабочего места, его нужно будет оборудовать. Понадобится обычная настольная лампа, ее можно купить за 1.000 рублей. На стол нужно будет постелить клеенку, она стоит 262 рубля. Для ручек и карандашей понадобится органайзер. Его можно приобрести за 316 рублей. А тетради и альбомы лучше складывать в лоток для бумаг. Такой стоит примерно 500 рублей.

Часто к началу учебного года детям покупают гаджеты: смарт-часы, телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры. Для некоторых родителей это может быть необходимой покупкой, чтобы быть всегда спокойным за своего ребенка.

Младшему школьнику достаточно недорогих гаджетов, ведь он их может сломать или потерять. В магазинах техники цены на кнопочные модели телефонов начинаются от 790 рублей, детские смарт-часы от 1.099 рублей, простой ноутбук от 11.000 рублей.

Совет, но уже на будущий год. Постарайтесь покупать школьные принадлежности постепенно, в течение года, а в августе вам останется докупить только школьную форму. Так на основных тратах можно неплохо сэкономить.

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