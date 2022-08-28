Не в пользу природы: большой кусок Русского острова отдадут под опеку частников за «квадраты»

Это дикие земли. Фото: АО «ДОМ.РФ»

Государственная акционерная корпорация ДОМ.РФ проведет очередной аукцион на освоение диких земель Русского острова во Владивостоке. Месяцем ранее восемь гектаров жемчужины дальневосточной столицы отошли челябинскому застройщику, кто будет участвовать в новых торгах – пока неясно. В новый лот входят сразу на 32 участка лесного массива, это 364 гектара земли со своей флорой и фауной. Пока что площади «агентированы» – иными словами, участки готовят к торгам, подготавливают всю документацию.

ДОМ.РФ предоставил фотографии предмета аукциона с разделением на зоны. Речь идет о земле дальше Университетского проспекта от бухты Шошина до Великокняжеской батареи. Виды разрешенного использования кадастровых участков: обеспечение научной деятельности; блокированная жилая застройка; историко-культурная деятельность; улично-дорожная сеть; благоустройство территории. Вероятно, этим и займется потенциальный подрядчик, который выиграет аукцион – пройдут торги в четвертом квартале 2022 года.

Фото: АО «ДОМ.РФ»

Особо отмечено, что площади находятся вблизи от долгостроя ЖСК «Остров» (который планируют скоро сдать в эксплуатацию), да и ДВФУ всего в 2 километрах езды. Иными словами, такое решение входит в амбиции сделать из полуострова Саперный научно-образовательный и рекреационный центр. В аренду подрядчикам отойдет около 4% Русского острова (его общая площадь 97 квадратных километров), а за это они обязуются предоставлять часть помещений в построенных объектах организации ДОМ.РФ. Это подразумевает аукцион «за долю». Стоит отметить, условия довольно лояльные – значит, и ожидаемая конкуренция будет высока.

Каждый участок составляет примерно 2,76 гектара земли. Средняя общая стоимость каждого – от 10 миллионов рублей. Например, площадку под кадастровым номером 25:28:000000:12064 оценили в 12,25 миллиона рублей, судя по данным ЕГРН и Росреестра. Стоимость аренды, конечно, столь высокой не будет.

К слову, последним победителем торгов «за долю» (правда, всего на 8 гектаров) стала челябинская компания – ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», фирма без репутационных проблем. Челябинцы возведут жилой квартал. Как мы писали, структуры Араза Агаларова не участвовали в том аукционе. Вполне вероятно, что за солидный господряд на 364 гектара Crocus Group все же поборется. Ранее именно эта организация занималась возведением кампуса ДВФУ на Русском острове.

ПО ТЕМЕ:

Научный авангард Владивостока отдали под опеку Челябинску

Челябинский застройщик «Флай Пленинг» планирует возвести на Русском острове жилой квартал (подробнее)

ДОМ.РФ готов оказать содействие в разрешении ситуации с ЖСК «Остров»

Руководство ДОМ.РФ предложило членам правления кооператива ЖСК «Остров» совместно преодолеть сложившуюся ситуацию с долгостроем на острове Русский (подробнее)