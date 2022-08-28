Двое на сапе, считая собаку, и гости из Африки. В водах Приморья прошел уникальный спортивный турнир

Одна из звезд мероприятия.
Фото: Вадим ПОПОВ
В минувшую субботу, 27 августа, несмотря на непогоду, во Владивостоке развернули первый этап масштабного соревнования. Речь идет о Sup Surf League – это международные соревнования по серфингу, которые входят в спортивную часть программу Восточного экономического форума.
На старт!
Фото: Вадим ПОПОВ
Сап-серфинг кажется простым, но для профессионала это наука.
Фото: Вадим ПОПОВ
Наш фотограф успел запечатлеть участников со всех сторон.
Фото: Вадим ПОПОВ
Фотограф dv.kp.ru решил взглянуть на участников из девяти стран своими глазами. Погода, признаемся, не была летной. Осадки посетили центр и юг Приморья еще в ночь на 26 августа, а днем того же числа поднялся сильный ветер с дождем. Однако провести марафон все же удалось в водах у набережной Спортивной гавани.
Жаркие гонки выдались в пасмурный день!
Фото: Вадим ПОПОВ
Спортсмены крупным планом.
Фото: Вадим ПОПОВ
Предусмотрели несколько маршрутов: техническая гонка протяжённостью 1,5 километра, соревнования среди любителей и профессионалов на расстояние 4-5 километров, а также турнир среди юниоров и юниорок от 10 до 16 лет на минимальной длине. Общий призовой фонд – 520 тысяч рублей. Его призеры распределили между собой. Среди них например, два серфера из Москвы. Евгений Коцур и Алена Суркова финишировали первыми среди мужчин и женщин соответственно. Приморцы тоже вошли в число призеров.
Мероприятие собрало участников из 9 стран.
Фото: Вадим ПОПОВ
Зарубежные участники мероприятия тоже отличились. Чернокожая девушка, гостья из Африки, например, свалилась с сапа, после чего ей помогли забраться. Оставшееся расстояние она гребла очень аккуратно, чтобы не упасть снова – к сожалению, поговорить с ней «КП» не удалось. Привлек внимание нашего фотографа серфер с таксой – юноша вместе с любознательным псом прошел всю дистанцию.
Сапер привел щенка.
Фото: Вадим ПОПОВ
Гости Приморья поучаствовали в мероприятии.
Фото: Вадим ПОПОВ
Подход к финишу.
Фото: Вадим ПОПОВ
К слову, в начале лета 2022 года участников турнира по серфингу стала нерпа.
Девушка прибыла последней, но ничуть не расстроилась.
Фото: Вадим ПОПОВ
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