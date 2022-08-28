Двое на сапе, считая собаку, и гости из Африки. В водах Приморья прошел уникальный спортивный турнир

Одна из звезд мероприятия. Фото: Вадим ПОПОВ

В минувшую субботу, 27 августа, несмотря на непогоду, во Владивостоке развернули первый этап масштабного соревнования. Речь идет о Sup Surf League – это международные соревнования по серфингу, которые входят в спортивную часть программу Восточного экономического форума.

На старт! Фото: Вадим ПОПОВ

Сап-серфинг кажется простым, но для профессионала это наука. Фото: Вадим ПОПОВ

Наш фотограф успел запечатлеть участников со всех сторон. Фото: Вадим ПОПОВ

Фотограф dv.kp.ru решил взглянуть на участников из девяти стран своими глазами. Погода, признаемся, не была летной. Осадки посетили центр и юг Приморья еще в ночь на 26 августа, а днем того же числа поднялся сильный ветер с дождем. Однако провести марафон все же удалось в водах у набережной Спортивной гавани.

Жаркие гонки выдались в пасмурный день! Фото: Вадим ПОПОВ

Спортсмены крупным планом. Фото: Вадим ПОПОВ

Предусмотрели несколько маршрутов: техническая гонка протяжённостью 1,5 километра, соревнования среди любителей и профессионалов на расстояние 4-5 километров, а также турнир среди юниоров и юниорок от 10 до 16 лет на минимальной длине. Общий призовой фонд – 520 тысяч рублей. Его призеры распределили между собой. Среди них например, два серфера из Москвы. Евгений Коцур и Алена Суркова финишировали первыми среди мужчин и женщин соответственно. Приморцы тоже вошли в число призеров.

Мероприятие собрало участников из 9 стран. Фото: Вадим ПОПОВ

Зарубежные участники мероприятия тоже отличились. Чернокожая девушка, гостья из Африки, например, свалилась с сапа, после чего ей помогли забраться. Оставшееся расстояние она гребла очень аккуратно, чтобы не упасть снова – к сожалению, поговорить с ней «КП» не удалось. Привлек внимание нашего фотографа серфер с таксой – юноша вместе с любознательным псом прошел всю дистанцию.

Сапер привел щенка. Фото: Вадим ПОПОВ

Гости Приморья поучаствовали в мероприятии. Фото: Вадим ПОПОВ

Подход к финишу. Фото: Вадим ПОПОВ

К слову, в начале лета 2022 года участников турнира по серфингу стала нерпа.

Девушка прибыла последней, но ничуть не расстроилась. Фото: Вадим ПОПОВ

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