Выставка продлится с 26 августа по 11 сентября. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Жителям и гостям Приморского края представится уникальная возможность услышать песнь шамана, увидеть камень с древнейшим наскальным рисунком и спуститься в зал-сейф, где переливается в свете ламп бриллиант в 11 карат. Эти многие другие чудеса Якутии ждут вас в Приморской государственной картинной галерее до 11 сентября на выставке «Богатство Земли Олонхо».

В АУРЕ КОСМОСА

В парадном зале гостей галереи ждет экспозиция «В ауре космоса». Но какое отношение к космосу имеют снежные вершины и традиции Якутии? Дело в том, что авторы через свои произведения рассказывают о вечных темах бытия: человек и мир, человек и природа, человек и духовное совершенство. Искусство Якутии – это особая вселенная. Генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Влада Тимофеева отметила, что якутский художник смотрит сквозь определенную призму на этот мир – сквозь призму традиций.

Генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Влада Тимофеева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Реконструкция национального костюма к фильму «Тыгын Дархан» (2020). Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Все работы пропитаны дыханием Севера. Среди картин, традиционных костюмов, в которых, между прочим, когда снимались актеры в якутском кино, косторезных изделий можно встретить работы с очень интересной историей. Например, в зале висит картина, выполненная полностью шариковой ручкой. А ее автор – Николай Кириллов, оказывается, написал то самое известное стихотворение о родине из кинофильма «Брат-2». Более того, художник каждую неделю выходит в радиоэфир читать лекции на языке юкагиров – это вымирающий язык.

Картина полностью выполнена шариковой ручкой. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Художница Туйаара Шапошникова не только представила картину для выставки, но и подготовила еще одну работу и вручила ее в качестве подарка для галереи лично в руки ее директору Алене Даценко. Она изобразила образ девушки-хозяйки, иначе говоря мастерицы. В любой якутской семье есть женщина, которая так или иначе связана с искусством рукоделия.

Туйаара Шапошникова подарила галерее свою картину «Хозяйка». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ШАМАНЫ И МАГИЯ

На выставке уделили внимание людям, которые могут общаться с духами – речь идет о шаманах. Вам расскажут, почему ученикам этих людей нельзя без спроса надевать их ритуальные аксессуары, а в наушниках у картин с танцами шаманов вы услышите, как они общаются с духами.

На выставке расскажут о тайнах и обрядах шаманов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кстати, всех гостей выставки встречают столбы земли Олонхо. И если на них повязать ленточку и загадать желание, оно обязательно сбудется. Наш корреспондент именно так и сделал, но что он загадал мы рассказывать не будем, пусть это лучше останется тайной. Зато мы с удовольствием поделимся с вами тем, что же скрывается в зале-сейфе.

Юбилейный логотип 100-летия образования ЯАССР. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

СОКРОВИЩНИЦА ЯКУТИИ

В самом центре комнаты, в которой собрались сотни сокровищ Якутии, расположился выложенный росписью драгоценных камней юбилейный логотип 100-летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР). А в конце зала прямо на вас смотрит бриллиант «Огненная роза» в 11 карат. Он переливается под светом ламп на крутящейся подставке, в окружении своих менее габаритных «сородичей». Также рядом с этими завораживающими драгоценностями рядом расположился самый крупный алмаз в 172 карата, которому дали имя в честь академика Андрея Сахарова.

Самый крупный бриллиант в коллекции - «Огненная роза». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Ожерелья, алмазы с рисунками, которые нанесены с помощью уникальной якутской разработки, серьги, браслеты, броши – глаза разбегаются от количества представленных богатств. Даже оружие, например, ножи выполнены из драгоценных камней. Один из них – чароит. И название не простое – от слова очаровывать.

Нож из камня чароит. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

МАСТЕРСТВО ЮВЕЛИРОВ

– Посетителям выставки стоит уделить внимание на работы Татьяны Батюшкиной, в 2017 году она была признана лучшим ювелиром Сибири. Заслуженно ли? Убедитесь сами. Но наш корреспондент не мог несколько минут отойти от стенда с ее украшениями. В каждом заложен определенный смысл. Например, внутри круглой сферы из белого и желтого золота якутянка поместила необработанный кристалл алмаза, тем самым она показала, как в недрах нашей земли рождаются эти сокровища. А наружную поверхность украсила мелкими бриллиантами, а их около 300 штук, – рассказал куратор выставки «Сокровищница Якутии» Андрей Захаров.

Куратор выставки «Сокровищница Якутии» Андрей Захаров. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Среди удивительной красоты кулонов, кольца и подвески также расположилась шаманка из серебра на камне с фрагментом наскального рисунка. Таким необычным подходом Татьяна объясняет, что шаманизм имеет очень древние корни.

Малая пластика «Удаганка». 2020. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ПОСМОТРИТЕ САМИ

Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ким Борисов отметил, что большую роль в организации выставки сыграло соглашение о сотрудничестве в различных областях, подписанное субъектами в 2013 году, а также плотное взаимодействие, особенно в последние годы, в культурной сфере.

Это несомненно прекрасный подарок для приморцев. Впервые столько сокровищ Якутии собрали в одном месте. Побывав в окружении искусств этой культуры, выйти равнодушным не получится. Побывайте «В ауре космоса» и посмотрите на «Сокровищницу Якутии» и убедитесь сами.

Экскурсии проходят каждый час. Стоимость: 200 рублей – для взрослых, 150 – для студентов, школьников и пенсионеров.

Кулон «Рождение». 2017. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Работы ювелира Татьяны Батюшкиной. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Алмазы с рисунками. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Брошь «Пчела». 2011. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Композиция «Младенец». 2005. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

От украшений почти невозможно оторвать взгляд. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Здесь можно повязать ленточку, загадать желание и получить благословение земли Олонхо. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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