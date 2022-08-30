Безопасный старт нового учебного года в Приморском крае — с новым федеральным проектом

Дети возвращаются в город, школьники и студенты возвращаются и на тротуары, и проезжую часть. «Расставь приоритеты!» - так называется социальная кампания, которая проходит в 15 регионах России, в том числе в Приморском крае, 2022 году в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Госавтоинспекцией МВД России.

На пресс-конференции, отмечающей старт кампании врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Юрий Колесников отметил: «Правильно подобран девиз –расставь приоритеты! Мы все участники дорожного движения: водители, пассажиры, пешеходы. Правильно расставить приоритеты важно не только на самих перекрестках, но и автобусе, такси, двигаясь вдоль проезжей части, водителю расставить приоритеты важно. Необходимо заниматься психологическим воспитанием детей сейчас. В школах, в семье: проводить встречи, взаимодействовать с родителями и сотрудниками Госавтоинспекции, важно заниматься детьми и воспитывать в них правильную культуру», - заключил он.

Направленная на профилактику ДТП и повышение безопасности на перекрестках, кампания «Расставь приоритеты!» состоит из 2 частей: летняя часть уже завершилась, и впереди – осенний этап: 10.10 - 14.10.2022 для детей дошкольного и школьного возраста, студентов высших и средних учебных заведений региона, а также обучающихся в автошколах будущих водителей пройдут тематические мастер-классы. Вместе с участниками эксперты обсудят правила приоритета в движении при проезде перекрестков, ошибках водителей, жестах регулировщика и светофорном управлении транспортными и пешеходными потоками на перекрестке.