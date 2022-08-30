Сергей пропал 17 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мало кто верит в чудеса, но поисковики, вероятно, периодически встречают их в жизни. Тяжелый труд волонтеров позволил мужчине из Уссурийска пережить второй день рождения – история, сравнимая с голливудским «Выжившим», развернулась у нас под носом. Четыре дня 37-летний мужчина провел в колодце без еды, кричал, плакал, боролся и все-таки выжил. Детали привели в ПРОО «Примпоиск», СМИ стало известно об этом только сейчас.

Драма о борьбе за жизнь развернулась под селом Кневичи, а главным героем стал Сергей. Вместе с матерью он отправился по грибы и пропал 17 августа. Крики, поиски, тревоги, страхи. Глотка уже сорвана, а отголоска нет. Все осложнилось тем, что он вряд ли будет. Сережа – глухонемой.

На помощь выдвинулись отряды «Примпоиска». Думали: рядовая история, уехал по своим делам, что-то удумал, да пропал. Однако машину нашли закрытой, все документы в ней. Территорию обошли, затем обошли еще, и еще… Так до 12 августа. Звонков нет. Сигналка в авто не пищит.

Зашли на участки, где стояли емкости под мазут, это своего рода колодцы. И тут озарение – они же открыты! У резервуаров заросло травой, так Сергей и провалился: какие-то видел, а одну мог и пропустить. Спустя время и усиленные «прочесывания» гектаров леса сигнал был услышан: то ли гул, то ли стук, исходящий будто из-под земли.

– Территория тяжелая, так как колодцев много открытых, едва сами не провалились, - вспоминают поисковики.

Не описать словами радость и слезы, когда Сережу нашли. Вдумайтесь: 96 часов в темноте с одной «щелью» света, 96 часов без еды, с глухими криками, воплями. Это время он провел буквально «под жизнью» на глубине семи метров. Сергей даже не знал, слышно ли его. Себя он сам едва слышал. Поисковики скинули воды, фонарь, немного еды и тут же принялись готовить веревки. Страшно было всем: боялись навредить. Вытащили беднягу с травмами ног, но живого. Он пояснил, что все это время стучал по стенам.

Сейчас жизни Сергея ничего не угрожает, правда, хромота немного мешает работать: на ногах остались гематомы. Поисковики продолжают общаться с ним через маму. Благодарность семьи не описать. Волонтеры рассказывают, что и сами, пересматривая кадры находки, плачут.

ПРОО «Примпоиск» – небезызвестная в регионе команда. «КП» регулярно сотрудничает с организацией, надеясь помочь в огласке поисковых работ. Это свободное волонтерское содружество, которое специализируется на том, чтобы найти каждого, кто бесследно исчез: живым или мертвым. Обратиться к сотрудникам можно по номерам 8-902-556-88-02, 8-994-004-41-46. Заявление принимают одновременно с заявлением в полицию. Все соцсети по этим номерам доступны.

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