Несколько дней из-за сильных осадков на Камчатке тонет село

Фото: пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Село Соболево на Камчатке тонет в воде уже несколько дней. Из-за осадков, которые обрушились днем, 28 августа, затопило многие улицы населенного пункта, а из-за разлива реки людям приходится переплывать дороги на надувных лодках. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О наводнении рассказали жители села в социальных сетях. По словам мужчины, который поделился кадрами, затопило как минимум три улицы: Ключевую, Набережную и Советскую.

Как стало известно редакции dv.kp.ru от сотрудников Камчатгидромета, дожди обрушились на село 28 августа. Они длились ночью и днем 29 августа, а закончились лишь во вторник, 30 числа. За полтора дня выпало 125 миллиметров осадков, хотя месячная норма в августе – 107 миллиметров.

Удар стихии пришелся на 30 августа, но возникает логичный вопрос, почему не в тот же день, когда обрушились осадки? Как объяснили редакции, дожди все это время оседали в горах и постепенно начали стекать вниз именно во вторник. Пик наводнения зафиксировали 30 августа в 20:00 по камчатскому времени (11:00 по Москве), когда уровень воды достиг 373 сантиметров и превысил опасную отметку в 325 сантиметров.

– По состоянию на 31 августа в 16:00 по Камчатке (7:00 по Москве) вода опустилась до 346 сантиметров. Снижение до опасной отметки ожидается до утра 1 сентября. Штормовые предупреждения или осадки на 1 и 2 числа не ожидаются.

Редакции рассказали, что из-за подъема воды отрезанным от остальных населенных пунктов оказалось село Устевое. Людям подвозят необходимые продукты и воду, пострадавших или погибших от удара стихии нет. Сейчас оценить ущерб сложно, так как вода все еще на высоком уровне.

Согласно последним данным пресс-службы правительства Камчатки, река Большая Воровская затопила 44 придомовые территории и четыре многоквартирных дома. В Соболевский район на вертолете отправились сотрудники МЧС с пятью тепловыми пушками, которыми просушат пострадавшие здания.

– Мы проведем осмотр и оценку масштабов подтопления с воздуха. Также поможем органам местного самоуправления в оценке ущерба и выработке решений по компенсации населению понесённых убытков. Вся работа будет сделана, – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

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