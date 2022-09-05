Exeed TXL 2.0 Sport Edition выходит на дороги Приморья

Обновленный Exeed TXL 2.0 Sport Edition. Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье представили обновленный Exeed TXL 2.0 Sport Edition. Он может похвастать двухлитровым двигателем и 197 «лошадками» под капотом в отличие от предшественника с движком 1,6. Журналист «КП – Владивосток» решила проверить, как «китаец» будет вести себя на наших дорогах.

Для тех, кто не следит за новинками китайского автопрома, рассказываем, что это за зверь такой и почему 2.0? Для российского рынка модель-прародитель продавалась под именем Cheryexeed, однако вскоре было решено провести рестайлинг и ребрендинг одновременно. Имя стало короче – Exeed, немного поменялись нюансы во внешнем виде авто, а передняя панель сменилась полностью. Сейчас на базе этой модели создали более мощную и технически оснащенную модификацию.

На базе модели Cheryexeed создали более мощную и технически оснащенную модификацию. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Спортивный красавчик

Приезжаю в автосалон «Чери Центр СВО-Сервис Владивосток» на Маковского, 145 а. Иду знакомиться со своим новым железным конем. Он выглядит спортивно и даже хищно: затемненные задние стекла, красные тормозные суппорты и алюминиевые литые диски. Менеджер демонстрирует мне, что вся оптика в авто – светодиодная, а одна из исключительных особенностей – светящаяся надпись Exeed на капоте.

Авто выглядит спортивно и даже хищно: затемненные задние стекла, красные тормозные суппорты и алюминиевые литые диски. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Все понимает и даже говорит

Знакомство с машиной проходит удачно. Как только я открываю дверь, выдвигается подножка, к которой надо привыкнуть. Для невысоких людей она идеальна, а вот высоким необязательна. Но, к сожалению, отключить эту функцию при помощи кнопки нельзя, только технический способ решения вопроса – открутить.

Оказавшись внутри, я приятно удивлена не только вместительным кожаным салоном, но и мультимедийными технологиями в авто. Тут и беспроводная зарядка для телефона, и голосовое управление, и встроенный в зеркало заднего вида регистратор. Большой сенсорный дисплей и цветной экран с бортовым компьютером намекают мне, что хотя бы ради этого стоит приобрести современное авто. Внимание привлекает и интуитивно понятный, информативный селектор КПП.

Настраиваю все под себя – выбираю радио «КП», приятную глазу тему на экране, подключаю систему «Свободные руки» для мобильника. Осталось «подогнать» под себя сиденье и в путь. Радует, что водительское кресло можно настраивать в 6 направлениях, включая регулировку поясничного отдела.

Внутри – не только вместительный кожаный салон, но и мультимедийные технологии. Фото: Вадим ПОПОВ

Голосовой помощник

Выезжаю на дорогу и пробую режим Normal. Семиступенчатая роботизированная коробка мягко разгоняет авто до комфортной скорости потока. Стоит отметить, что коробка передач – адаптивная, а значит, вам важно привыкнуть к машине, а ей – к вашей манере езды.

Меня немного смущает, что такой габаритной машиной я еще не управляла. Шутка ли, 4780 сантиметров в длину и 1885 в ширину! А вдруг я выйду за полосу или неудачно сверну? Все мои сомнения развеиваются, как только я действительно выхожу за полосу. Сначала раздается предупреждающий сигнал, а затем на экране показывается, где именно я оплошала. Радостно давлю на газ… и слышу предупреждение, что через 900 метров камера.

Доехав до центра, попадаю в тягучую пробку, перехожу на режим Eco. Бензина ест меньше, педаль газа становится плавной и упругой, а руль мягче. Настраиваю климат-контроль в салоне и пробую функцию «ионизация воздуха». Это снижает риск аллергии и вирусных заболеваний. С учетом нынешней ситуации начинает казаться, что это необходимо.

При изменении режима меняются и ощущения руля в руках. Фото: Вадим ПОПОВ

Вид сверху

Подъехав на парковку редакции, начинаю нервничать. Если на трассе мне помогали система предотвращения столкновений, система удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль, то при парковке, казалось бы, помощи ждать неоткуда. Охранник явно занят другими машинами. Местечко в самом конце свободно. Но, запарковаться туда можно только задним ходом. Тревожно перехожу на «R» и внезапно понимаю, что на экраны выводится несколько изображений. В Exeed TXL 2.0 Sport Edition есть не только передние и задние датчики парковки, но и система кругового обзора 360 градусов. Благодаря тому, что я вижу машину даже сверху, удается припарковаться идеально. Кстати, у боковых зеркал «китайца» теперь есть не только обогрев и повторители поворотов, но и функция автоматической регулировки при движении задним ходом.

Одинаково хорош на спуске и на трассе

Когда я выхожу из редакции, начинает накрапывать дождь. Мне в голову приходит интересная идея – проверить, насколько в полноприводном Exeed TXL 2.0 Sport Edition хороши система помощи при старте в гору, система помощи при спуске с горы и антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала. Для этого я отправляюсь на известный спуск с Жариковской на Пушкинскую, мимо коттеджей. Он и так довольно крутой, а в дождь на нем легко забуксовать. На своей первой машине я попыталась штурмовать эту вершину в проливной дождь. Меня развернуло так лихо, что больше на том авто я этот трюк не повторяла. Нажимаю кнопку и мчу вверх с Пушкинской. Машина отлично проходит это испытание. Теперь другая кнопка и вниз! Это страшнее, но новый Exeed не подвел и на этот раз. Отмечаю уверенное торможение и с чувством выполненного долга мчу на трассу, проверять режим вождения Sport Mode.

Машина отлично справилась со всеми испытаниями на дорогах Владивостока. Фото: Вадим ПОПОВ

Жестко и остро

Как только я включаю этот режим, двигатель раскручивается до более высоких оборотов, руль становится более жестким, а педаль газа – отзывчивее. По утверждению производителя 197 лошадиных сил и 375 Нм позволяют набирать 100 км/ч всего за 9 секунд, а максимальная скорость доходит до 200 км/ч. Разгоняется машина действительно резво, но доходить на ней до максимальной скорости я не рискнула. Расход у авто, кстати, при этом вполне экономичный – 8,7 литров на 100 километров. «Питается» Exeed АИ-95, но ему понравится и АИ-92, производитель об этом позаботился.

7 лет гарантии

Когда я сдаю автомобиль, мне удается поговорить с руководителем отдела продаж «Чери Центр СВО-Сервис Владивосток» Дмитрием Макарчуком. Он рассказывает о некоторых преимуществах нового авто.

– Китайская сторона прислушалась к потребителям и добавила обогрев спинок сидений и на заднем ряду тоже, – объясняет Дмитрий Макарчук. – Заряжать гаджеты теперь можно через обычные разъемы или USB Type-C. Кстати, теперь вместо докатки в багажнике спрятано полноразмерное запасное колесо. Не забудьте про панорамную крышу и дорожный просвет практически в 210 миллиметров. Все красивые уголки Приморья – ваши. Любителям активного отдыха также придутся по душе рейлинги на крыше, а багажник объемом в 470 литров позволит вместить все необходимое. Если сложить задний ряд сидений, то образуется ровная поверхность, что еще больше увеличит вместительность. Кстати, открыть багажник можно без помощи рук, благодаря двери с электроприводом. Приятная особенность – лобовое и передние стекла теперь акустические и надежно защищают от любых посторонних шумов. Но самое важное – гарантия на 7 лет или 200 тысяч километров. Кто еще из современных производителей такое предложит?

Продавец дает гарантию на 7 лет или 200 тысяч километров. Фото: Вадим ПОПОВ

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