Зрелищный Парад парусов пройдет во Владивостоке во время Восточного экономического форума

Парусник «Паллада». Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В дни VII Восточного экономического форума во Владивостоке на акватории Амурского залива пройдет Парад парусов России. В нем примут участие парусники «Надежда» и «Паллада», крейсерские яхты всех классов, а также регаты «Плату-25». Вопросы организации мероприятия заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова обсудила с администрацией города и краевой федерацией парусного спорта.

По словам Елены Бронниковой, с 2018 года в рамках форума проводятся парусные регаты с участие яхтсменов и юных спортсменов. Но в 2022 году большое внимание уделят обучению молодежи морскому и парусному делу, а также охране окружающей среды, природных ресурсов России и мирового океана.

Гостей парада ждет по-настоящему зрелищная программа. Во время мероприятия пройдут детско-юношеские соревнования на яхтах классов «Лазер 4,7», «Лазер Радиал», «Кадет», «420» и «Оптимист», гонки на крейсерских яхтах в акватории Амурского залива и парусная регата в классе «Плату-25». Не менее интересные события для жителей и гостей Владивостока развернутся и на суше.

Парад начнется 4 сентября в 12:00. В течение дня парусники «Паллада» и «Надежда» вместе с яхтами будут проходить вдоль берега Амурского залива, а наблюдать за ними можно в районе бухты Федорова и набережной Спортивной гавани. В этот же день юные участники регаты сразятся за победу.

До 7 сентября яхты «Плату-25» проведут гонки на различные дистанции. Опытные и взрослые яхтсмены разыграют ежегодный кубок ВЭФ, победителей наградят 8 сентября на главной площади Владивостока.

По словам министра физической культуры и спорта Жана Кузнецова, Парад парусов поможет Приморью создать свой имидж как спортивного и туристического центра Дальнего Востока России.

Кстати, спортивная программа VII Восточного экономического форума включает в себя не только парусную регату, но и международные турниры по боксу, шахматам, соревнования по скейтбордингу и академической гребле и многое другое. Всего 12 мероприятий по 10 видам спорта. В первом открытом Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО 2022» примут участие больше 100 человек.

Напомним, что с 3 по 8 сентября во Владивостоке временно запретят плавание судов.

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