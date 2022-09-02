Гостей фестиваля ждет увлекательная программа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке с 10 по 16 сентября пройдет одно из самых статусных и ожидаемых культурных мероприятий Дальневосточного региона – 19-й Международный кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian. 2 сентября в кинотеатре «Океан» в рамках открытой дискуссии организаторы рассказали о том, кого же можно будет увидеть на кинофестивале, приоткрыли тайны фильмов. Которые вошли в программу, а также уделили внимание специальным мероприятиям, вроде мастер-классов от приглашенных гостей.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

10 сентября в столицу Дальнего Востока приедет команда из 80 человек. В их числе режиссеры, художники, композиторы, а также писатели России и близких к нам стран, которые предоставят свои картины на фестивале. По словам генерального директора МКФ стран АТР Pacific Meridian Ефима Звеняцкого в этом году зрители вновь встретятся с гордостью фестиваля Алексеем Учителем.

– Я помню, у нас с Алексеем Учителем была приятная встреча, когда нам написали, что нельзя показывать «Матильду», а мы такие мужественные с перепугу показали. Но она была показана в кинотеатре на Чуркине. И Алексей высказался, поблагодарил нас за нашу смелость, а теперь эту самую «Матильду» смотрят все, – поделился интересным моментом одного из фестивалей генеральный директор.

Директора МКФ стран АТР Pacific Meridian Ефим Звеняцкий. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Будут ли в этом году такие истории сказать сложно, теперь проблема состоит в другом. Организаторы столкнулись с отказом некоторых стран участвовать в фестивале в связи с политической ситуацией между Россией и Украиной. Эту печальную ноту тоже отметили во время пресс-конференции, тем не менее, радует, что 39 стран все-таки покажут свое кино. Ефим Звеняцкий заявил, гости никогда не пожалеют, что побывали на 19-ом кинофестивале.

О ЦИФРАХ

Программный директор кинофестиваля Юрий Гончаров рассказал, что на сегодняшний день уже 185 фильмов утвердили для участия в программе и по двум ведут переговоры. Из 39 стран – 31 работа – это дебютные картины, 36 российских премьер, 14 азиатских и 9 мировых. Такие воодушевляющие цифры. Кстати, награды для будущих победителей кинофестиваля прибыли буквально сегодня днем незадолго до пресс-конференции. Как отметил Ефим Звеняцкий, они все еще пахнут морем. Это очень забавный факт, учитывая, что награды выполнены в форме ракушек и морских звезд на волнах.

Так выглядят одни из наград для победителей кинофестиваля. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

МАСТЕР-КЛАССЫ

Куратор кинопоказа и специальных программ Наталья Тимофеева отметила, что программа получилась действительно международной. На кинофестивале будет предоставлено несколько специальных программ, в том числе образовательная. В этом году проведут пять мастер-классов при содействии Московской школы кино. Во Владивосток приедут очень интересные люди – ведущие преподаватели этой самой школы. Помимо этого, появился новый мастер-класс от кинорежиссера Вадима Абдрашитова. В свое время первый фестиваль Pacific Meridian открывали его картиной «Магнитные бури». Эксперт расскажет о кинодраматургии, записаться можно на сайте кинофестиваля.

Программный директор кинофестиваля Юрий Гончаров и Куратор кинопоказа и специальных программ Наталья Тимофеева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– К нам приедут художники современного искусства. Виктор Алимпиев – он представит свои работы с 10 по 16 сентября в галерее «Арка». Александр Понаморев – мультидисциплинарный художник. Он очень яркая личность, необычная. А вместе с ним прибудет его коллега художник и режиссер Алена Йохансон. Они представят удивительный, интересный проект, который был снят у берегов Антарктиды. Они были на пароходе, на котором находилось около 100 художников, философов, музыкантов и литераторов.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КИНО

Также у гостей фестиваля будет возможность посмотреть бесплатно сеансы от программы Госфильмофонда. Это будет раритетное, архивное кино, которое расскажет, как менялось отношение к освоению космоса, начиная с 1912 года, до 1991. Программа адресована любознательным людям, исследователям жизни и науки.

Ожидается много анимации. Увидеть эти короткометражные анимационные фильмы увидеть где-либо, кроме как на кинофестивале, будет невозможно. А также покажут фильмы, которые подготовили к десятилетию «Земли леопарда». Кино крайне эксклюзивное, о нем лично подробно расскажет директор нацпарка Виктор Бардюк.

Всего в официальной программе фестиваля представят пять фильмов из Владивостока. Все картины будут оценивать пять членов жюри. Как отметил Ефим Звеняцкий никаких роскошеств никто устраивать не собирается, в кинофестивальные дни всех ждет знакомство, ликование, торжество и общение – это самое главное фуршетное настроение между людьми.

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