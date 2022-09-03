Началось все с разбитой бутылки пива ради дамы сердца: приморский богатырь рассказал, почему он выкладывает свои трюки в соцсети

Андрей Швед не стесняется заявить о себе. Фото:@primor_bogatyr

Уссурийск - кладезь интересных персонажей. Один «депутат» Наливкин чего стоит. Однако в этом городе Приморья живет мужчина, который без всякого стеснения называет себя богатырем. Его подвиги значительно отличаются от тех, что вы слышали в сказках, но Андрей Швед славится тем, что пропагандирует здоровый образ жизни и не стесняется показывать различные трюки с демонстрацией своей силы. Что же умеет делать силач из Уссурийска, читайте в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

Андрею 47 лет, но чувствует он себя на все 22. Оно и неудивительно, по словам мужчины, он никогда не курил и не увлекается алкоголем. Как-то раз на море к нему подошла женщина и предсказала, что он доживет до 100 лет. Мужчина в этом даже не сомневается, ведь следит за своим здоровьем.

– У меня столько силы и возможностей, что если я буду держать силу в себе, то я «взорвусь». Показывая свои возможности людям, я кайфую от того, что я уникален. Сделать, как я, ни у кого получается. И силы нет, и смелости, и амбиций, – рассказывает приморец.

В своих видеороликах мужчина демонстрирует свою силу. Рвет железные цепи, разбивает пальцем тарелки и протыкает арбузы, гнет гвозди и подковы. Андрей запустил в социальных сетях челлендж на всю страну. Он предлагает добровольцам согнуть гвоздь на 200 одной рукой и разбить бутылку пальцем. По словам уссурийского богатыря, повторить такое еще никому не удалось.

– Конечно же я читаю комментарии под своими постами. Они разные. Есть «уважаю вас, восхищаюсь». Есть те, кто начинают фантазировать, что у меня надпиленные гвозди, надрезанные календари, которые я рву, капроновая бутылка и тому подобное. То есть подозревают меня в мошенничестве. Есть те, кто вешает ярлыки: «клоун», «помощник Наливкина», «шут».

Но едкие комментарии не вызывают особого негатива у Андрея. Ему просто нравится то, что он делает. Все эти трюки - его хобби. Семья мужчины не всегда поддерживает его идеи, переживает, но готова поддержать и помочь в съемках. У приморца есть любящая жена и трое детей. За кадром богатырь профессионально занимается строительством бань, планирует к 50 годам изготовить 100 штук. И он близок к цели, уже готова 91. Мужчина отличный помощник на кухне. Супы, булочки, пицца, жаркое и даже компот – все это он может приготовить без особого труда.

Самый опасный трюк Андрея - разбить пустую бутылку из-под шампанского кулаком. Кстати, мужчина признается, что не всегда получается выполнить ту или иную задумку с первой попытки, но его это не останавливает. Идет до конца и показывает, что он может сделать.

– Мне льстит, что обо мне говорят, значит я чего-то добился. Мой первый трюк я выполнил в 17 лет. Я захотел впечатлить девушку на первом свидании. Разил бутылку пива кулаком. Избранница была «под впечатлением» только месяц.

Андрей продолжает выкладывать свои видеоролики, фантазия у него большая. К тому же местные жители, в основном мужчины, уже начали узнать приморского богатыря на улицах. Так что любителю славы есть куда расти и чем удивлять, лишь бы это было не во вред здоровью.