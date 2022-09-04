«Палладу» построили в 1989 году. Фото: Вадим ПОПОВ

Парад парусов России стартовал во Владивостоке в воскресенье, 4 сентября. Мероприятие приурочили к VII Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Вдоль приморских бухт курсируют учебные фрегаты «Паллада» и «Надежда», крейсерские яхты всех классов, суда-участники детских соревнований и регаты Platu 25.

Маршрут парусника «Паллада» начался в бухте Улисс. Судно последовало в сторону Амурского залива, обогнуло Токаревский маяк и двинулось к бухте Федорова. К середине дня «Паллада» и «Надежда» приблизились друг к другу. Позднее к ним присоединились крейсерские яхты и детско-юношеская флотилия яхт. Парусники и яхты всех классов можно наблюдать весь день вдоль береговой линии в районе бухты Федорова и Спортивной набережной.

Маршрут парусника «Паллада» начался в бухте Улисс. Фото: Вадим ПОПОВ

Корреспонденты «КП - Владивосток» работали на суше и воде во время красочного парада.

- Когда мы подходили к Токаревскому маяку, капитан озвучил команду "спустить паруса". Дальше он пошел на заход первого круга, обогнул два буя, и в течение дня мы сделали около четырех кругов вместе с "Палладой". Затем отправились назад и пошли швартоваться, - рассказал фотограф издания Андрей Михайлов.

Парад продлится до 7 сентября. В рамках события во Владивостоке пройдут детско-юношеские соревнования на яхтах, парусная регата, гонки на крейсерских яхтах и береговые мероприятия.

Фрегат «Надежда» построили в 1991 году. Фото: Вадим ПОПОВ

Стоит отметить, что «Палладу» построили в 1989. Название парусника восходит к фрегату, совершившему в 1852-1855 годах дипмиссию вице-адмирала Евфимия Путятина из Кронштадта к берегам Японии. Судно принимает участие в крупных международных регатах и морских фестивалях в Европе, Америке, Австралии и Азии. Также «Паллада» находится в статусе кандидата на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире.

Парад парусов России стартовал во Владивостоке в воскресенье, 4 сентября. Фото: Вадим ПОПОВ

Фрегат «Надежда»построили в 1991 году. 26 парусами судна управляют полностью вручную. Он получил свое название в честь одноименного шлюпа, на борту которого моряки России совершили кругосветное плавание впервые в истории отечественного флота.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что ВЭФ-2022 пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября в ДВФУ. В событии примут участие страны БРИКС и АТР. Также стали известны тематические блоки форума. Они коснутся военно-патриотического воспитания молодежи, будущего дальневосточных городов, и импортозамещения. Также в первый день форума откроется II Международный форум по сохранению популяции тигра.

ПО ТЕМЕ:

У каждого свой путь: что ждать в программе самого масштабного экономического форума АТР

Организаторы огласили тематические блоки Восточного экономического форума-2022, который пройдет во Владивостоке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.