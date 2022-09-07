Ирина Ольховская: «Мировая угольная торговля поворачивает на Восток»

Дискуссия «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?» прошла 6 сентября. Фото: АО «Восточный Порт»

Важные вопросы стратегического развития самого восточного российского макрорегиона, его транспортной инфраструктуры, обсуждались 6 сентября на панельной дискуссии «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?» в рамках работы VII Восточного экономического форума. Участниками диалога стали представители законодательной власти, губернаторы сибирских и дальневосточных регионов, ведущие эксперты и аналитики, руководители крупнейших российских предприятий, финансовых организаций и образовательных учреждений.

В ходе дискуссии Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК», говоря о перспективах мировой угольной торговли в период до 2035 года, отметила, что ожидается устойчивый рост спроса на мировом угольном рынке, особенно в странах АТР, где будут расти генерирующие мощности, вводятся новые угольные электростанции, ожидаются высокие темпы экономического роста.

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. Фото: АО «Восточный Порт»

В мировой угольной торговле происходит структурный экономический сдвиг от Атлантического к Тихоокеанскому экономическому региону, на который в настоящее время приходится 80% международной угольной торговли. В структуре экспорта российского угля за 7 месяцев 2022 года доля АТР составила 61% или 78 млн тонн. Вместе с тем, из них только 65 млн тонн пошли через Дальний Восток, а 13 млн тонн доставлялись через западное направление. Это неизбежное существенное увеличение затрат.

Сегодня профицит специализированных портовых угольных мощностей на Дальнем Востоке составляет более 50 млн тонн в год. Это реальность. В силу того, что с 2022 года российский экспорт переориентируется из стран Европы в страны АТР, ожидается, что основными потребителями российского угля станут Китай, Индия и Турция. Резюмируя свой доклад о возможных тенденциях и перспективах востребованности угля на мировом рынке, Ирина Ольховская подчеркнула, что мировая экономика в целом в ближайшие годы не сможет обойтись без угольной энергетики, в частности, Европа уже отменила «зеленую повестку».

Участники дискуссии обсудили возможные варианты сокращения дефицита провозной и пропускной способности Восточного полигона. БАМ и Транссиб являются единственными транспортными артериями между Западом и Востоком страны, через которые грузы направляются на перспективные рынки стран АТР. Эксперты сошлись во мнении, что необходима консолидация и синхронизация усилий всех заинтересованных участников процесса.

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