Обсуждение состоялось на сессии «Логистические мосты Дальнего Востока: бесшовные технологии в действии». Фото: Росконгресс

Две из пяти площадок владивостокского порта загружены на более чем 100%. Через две-три недели на крупнейшем логистическом узле Дальнего Востока произойдет коллапс. С таким заявлением выступил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Владимир Ивин на VII Восточном экономическом форуме. Он подчеркнул, что увеличению мощностей в столице ДФО мешает выстроенный вокруг порта город, из-за чего необходимо развивать дополнительную инфраструктуру, чтобы заниматься грузоперевозками вне порта.

КРИТИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ

– По итогам августа через владивостокский порт мы обработали 39 тысяч 727 контейнеров – это больше, чем самый напряженный месяц прошлого года. Сегодня ситуация, которая была в прошлом году, корабли стояли на рейде несколько дней в ожидании выгрузки – она не только повторится, а с учетом тенденции разворота логистики с западных и центральных регионов, здесь может произойти коллапс. Мощности портов и площадок – они конечные. Уже сейчас на двух из пяти площадок, где мы обрабатываем контейнеры с импортных потоков заполнены на 103-102%. Еще буквально две-три недели, и мы выйдем на критические цифры, – сообщил Владимир Ивин.

Владимир Ивин. Фото: Росконгресс

Для решения проблемы замглавы ФТС предложил применять технологии типа сухих портов, чтобы оформление товаров происходило за пределами города. Таким образом время хранения контейнеров уменьшиться в два раза. Иных системных решений, по словам Ивина, пока не существует.

«СМАНЕВРИРОВАЛИ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ»

Сегодня сотрудники таможни работают практически на пределе своих возможностей. Замруководителя ФТС добавил, что в условиях, когда в западной и центральной частях РФ упали объемы перевозок, грузопоток перешел на восточные порты.

– На западном направлении, особенно северо-западном, потоки сильно сократились. Мы оперативно сманеврировали штатной численностью, и увеличили число работников дальневосточных таможенных органов, но процесс набора людей продолжается. Цифровые технологии позволили нам создать дополнительны рабочие места в Балтийской таможне, в Уральском таможенном управлении. Наши сотрудники находятся в Санкт-Петербурге, но при этом работают на владивостокский центр декларирования товара.

Владимир Ивин подчеркнул, что, хотя нагрузка на таможню Дальнего Востока компенсируется специалистами из других регионов, число деклараций на одного выпускающего инспектора достигает 20 и более в день. В нормальной ситуации эта цифра равна 14-и. Чтобы продолжить модернизацию процесса, ФТС использует цифровые технологии. Среди них автовыпуск, благодаря которому во Владивостокской таможне готовится около трети всех документов.

В ДФО самый высокий процент оформления документов в цифровом формате. Фото: Росконгресс

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Замгендиректора – начальник центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) АОА «Российские железные дороги» Алексей Шило заметил, что в увеличении мощностей заинтересованы инвесторы и бизнесмены. Все больше внимания на себя обращает контейнерный бизнес, который становится универсальным парком. По словам спикера, для наращивания перевозимых объемов можно использовать простые и понятны способы транспортировки.

– После низких поставок в июле, в августе мы получили всплеск подхода импортного груза. Причины ясны – открытие китайских портов после локдауна, прибавился накопленный местный спрос. Сентябрь и октябрь будут сложным с точки зрения их освоения, но существуют выходы из ситуации. Например, можно использовать альтернативные способы погрузки контейнеров. Я не мог об этом не сказать, зная, что меня будут за это «хейтить». На Дальнем Востоке полувагонов более чем достаточно. Есть простые и понятные схемы перевозки и размещения полувагонов, поэтому мы точно найдем подвижной состав, чтобы объем импортных грузов вывезти.

Алексей Шило. Фото: Росконгресс

ПРО ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Там, где возникает параллельный импорт, появляется и параллельная логистика – подчеркнул Алексей Шило. Он добавил, что в ДФО сегодня самый высокий процент оформления документов в цифровом формате, при этом ДВЖД были первыми на таком направлении.

– Мы считаем, что на ДВ нужно внедрять самые передовые технологии. Например, у нас есть программа «Дальневосточная дорога – полигон опережающего развития», и это не только цифры, это касается технологии движения поездов, например, виртуальная сцепка – это, когда мы за счет технических решений искусственно сокращаем интервал между поездами на особо загруженных участках – она тоже здесь реализуется.

По словам руководителя центра, до 90% экспортных документов по РЖД оформляются в цифровом формате. Почти 270 тысяч товарных партий прошли процедуру цифрового таможенного транзита. Следующий шаг, который будет реализован вместе с таможенной службы– это сеть весогабаритных устройств с дополнительной информацией, которая сократит время оформления.

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