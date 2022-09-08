Жителей Приморья приглашают проводить лето под зажигательную музыку московских диджеев

Вечеринка продлится до 5 утра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для любителей вечеринок и танцев под энергичные биты, а также тех, кто хочет проводить лето достойно, на ТРК «Приморское Кольцо» пройдет фестиваль электронно-танцевальной музыки Open Air Projection!

Мероприятие стартует 10 сентября, с 17:00 под раскатистые звуки гоночных автомобилей приморцы смогут проводить лето и разорвать танцпол вместе с диджеями из Москвы. Продлится вечеринка до 5 утра.

Организаторы обещают, что это будет незабываемая ночь, специально для вас и ваших друзей приготовлена масштабная программа. Вас ждут: авто-шоу, барбекю, ведущий, звук, лаундж-бар, фрик-шоу, фудкорт с едой и напитками, фотозоны, а самое главное – тонна эмоций.

Такую яркую и самую жаркую ночь уходящего лета нельзя пропускать.

Стоимость входного билета – 1800 рублей.

Афиша мероприятия. Фото: предоставлено организаторами.

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