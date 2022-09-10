Пожарная тревога произошла в Международном аэропорту Владивосток, людей эвакуируют

Эвакуация началась в 13:23 по местному времени. Людей уводили даже с трапов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В здании воздушной гавани Приморья, Международном аэропорту Владивосток, сработала пожарная тревога. Людей эвакуируют. Редакция выясняет обстоятельства. Сообщил об инциденте корреспондент «КП» с места событий.

Пассажиров выводили даже с трапов воздушных судов. Эвакуация распространилась на зоны досмотра и предполетного ожидания. Однако в пресс-службе Международного аэропорта заявили, что тревога была ложной. Вызвать это могли неуместные действия пассажиров (нажатие кнопки, курение, дым), случайные повреждения и другое.

Корреспондент «КП» сообщил о приезде пожарных прямо ко взлетным полосам и центральному входу в аэропорт. Но людей заводят обратно в здание, тревога прекращена.

Такой инцидент происходит уже второй раз за месяц. Массовую эвакуацию из здания МАВ ранее объявляли 14 августа, тревога оказалась ложной.

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