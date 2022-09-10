«Комсомолка» побывала на синей дорожке «Меридианов Тихого» во Владивостоке

Звезды российского кино собрались в кинотеатре «Океан». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Вспышки фотокамер, шикарные наряды, музыка оркестра и конечно же кино! Во Владивостоке в 19-ый раз торжественно открылся Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» в кинотеатре «Океан»! По синей дорожке прошлись звезды кинематографа, члены жюри и известные жители приморской столицы. Интересно посмотреть, как это было? «Комсомолка» побывал в самом центре событий и готова рассказать все подробности.

На мероприятии играла живая музыка. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В 2022 году зрителей ждет 185 кинокартин из 39 стран. Неделя киноискусства научит зрителя отделять правду от фальши, добро от зла, верить в дружбу, любить свою семью и родину без каких-либо условий. Многие приморские ценители кино уже предвкушают теплые встречи с любимыми актерами, режиссерами и деятелями этого искусства. Несомненно, эти семь дней запомнятся открытиями новых имен, творческим подъемом, грандиозными проектами и самыми яркими впечатлениями.

Это уже 19 по счету кинофестиваль. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Основные картины будут показывать в кинотеатре «Океан», а вот фильмы вне конкурсной программы гости и жители города могут посмотреть в кинотеатре «Уссури», драматическом театре имени Горького, сквере Бриннера, открытом кинотеатре на спортивной набережной.

Команда «Земли леопарда». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Гостей фестиваля с торжественной речью с толикой доброго юмора поприветствовал генеральный директор МКФ стран АТР Pacific Meridian Ефим Звеняцкий.

Ефим Звеняцкий выступил с торжественной речью. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Что я хочу вам сказать. Я не кокетничаю, потому что испытываю чувство глубочайшего почтения и уважения к тому кино и городу, который собирает столько фильмов и соучастников этого торжественного и в то же время мудрого присутствия. Нам каждый год везет, ведь к нам прибывает такое значительное жюри, например восхитительный Алексей Учитель, фильм которого когда-то здесь не разрешали показывать. Это была картина «Матильда». Я многословен, потому что испытываю огромное чувство. Но я хочу отметить восторг не только перед цветным кино, но и черно-белым. Я хотел бы. Чтобы все, что происходит сейчас в нашем мире не оставляло этот кинематограф, потому что оно знак времени и того ликования, в котором жило целое поколение людей, которых я представляю.

Гостей фестиваля ожидало яркое шоу. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А дальше зрителей ждали выступления лучших музыкальных, театральных и танцевальных коллективов города. Стоит отметить, что церемония открытия совпала с датой 150-летия исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, поэтому «путешественник» вышел на сцену со своим отрядом и зачитал отрывки из своего дневника, в то время, когда он был в Тайге.

На открытии продемонстрировали призы кинофестиваля. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Звездных гостей и любителей кино этим вечером порадовала не только чарующая музыка и талантливые артисты, но и то, ради чего все собрались - кино! Первой картиной, которую увидел мир на 19 кинофестиваля стал фильм российского режиссера Юсупа Разыкова «Французский мастер» (18+). Еще есть шанс посмотреть его в кино 11 сентября в 16:55.

Раздался колокол, знаменующий старт фестиваля. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Отметим, погружение в мир кино продлится до 16 сентября. За 19 лет на Международном кинофестивале представили в рамках официальной программы 2700 фильмов из 60стран мира, которые посмотрели один миллион зрителей. Состоялось 3100 киносеансов, 53 мировые премьеры, 342 азиатских, 238 российских 548 дебютов. Организовали 100 творческих встреч актеров с жителями Приморского края, провели 90 матер-классов и семинаров, которые посетили 12 000 слушателей. Состоялось 30 художественных выставок, 10 концертов российских и иностранных музыкантов, 9 футбольных матчей. Приняли 2500 российских и 850 известных кинематографистов. Аккредитовали 3900 журналистов и кинокритиков. И всех этих людей объединила одна страсть - кино!

Российская актриса Ольга Хохлова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Звездных гостей окружили папарацции. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На синей дорожке люди предстали в ярких запоминающихся образах. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

У кинотеатра «Океан» проложили звездную синюю дорожку. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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