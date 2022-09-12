Концерты и музыка во Владивостоке: куда сходить и что послушать в сентябре 2022 года

Ждите концерты местных исполнителей и звезд российской эстрады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди уютная осень – замечательный повод встретиться со старыми друзьями или выбраться куда-то всей семьей. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила список концертов, которые пройдут во Владивостоке в сентябре 2022 года. Ожидается выступления как местных музыкантов, так и артистов российской эстрады.

«Сурганова и Оркестр» (16+)

Группа «Сурганова и Оркестр» основана Светланой Сургановой в 2003 году. Ни на кого не похожий петербургский коллектив не вписывается в систему традиционных жанров, представляя собственное музыкальное направление.

Коллектив признан лучшей live-группой России. Музыкальные критики не раз объявляли альбомы «СиО» лучшими пластинками года.

Из-за плотного графика гастролей группа не частый гость на Дальнем Востоке. Послушать их выступление получится 3 сентября в 19:00, в FESCO Hall, на улице Верхнепортовой, 38.

«2RBINA 2RISTA» (16+)

Приближается нечто грандиозное. Группа отправляется в большой тур по стране в полном составе. Впервые прозвучат новые взрывные треки и старые любимые хиты! Будет много мерча и, конечно же, автограф-сессия.

Ядерная музыка захлестнет Владивосток. Самые мощные хиты группы и уникальная вуду-атмосфера ждут вас 9 сентября в 19:00 в клубе «Водолей» на улице Суханова, 3.

PYROKINESIS (16+)

Популярный рэп и хип-хоп исполнитель российского музыкального андеграунда. Прозвучат как старые песни, так и новые из грядущего альбома «Геометрия тьмы». Так что скорей приобретайте билеты и ждите концерта во Владивостоке 9 сентября в 19:00 в клубе «Mix» на улице Всеволода Сибирцева, 15.

«Космонавтов Нет» (16+)

Впервые во Владивостоке этой осенью самая загадочная российская инди-группа поколения новой искренности «Космонавтов Нет» представит альбом-трилогию, состоящую из EP «Не целую, плохой тебе ночи», «Перестрелка бабочек в районе живота» и «Дура, звезды на небе» 10 сентября в 19:00 в клубе «Mix» на улице Всеволода Сибирцева, 15.

«Аффинаж» (16+)

Группа основана в конце 2012 года в городе Санкт-Петербурге. Сочетание напористого акустического звучания, богатой мелодики, личностных текстов в традиции русской поэзии Серебряного века.

Музыканты отказываются от контрактов с лейблами и продюсерами, не оглядываются на модные тренды и ориентируются только на свое чутье. Вера в творчество и любовь к музыке – главные движущие силы «Аффинажа». Прочувствовать глубину их музыки сможете на концерте 13 сентября в 19:30 в клубе «Mix» на улице Всеволода Сибирцева, 15.

«Нигатив» (18+)

Владимир «Нигатив» Афанасьев – настоящий ветеран русского рэпа. Сегодня Владимир не только занимается музыкой, но и снимается в кино, пишет книги.

Его новый альбом «Либератта» – пересчет нажитого, осмысление прожитого.

Исполнитель говорит, что этому релизу предшествовал длительный период творческого кризиса: «Полтора года назад я гулял по закоулкам спального района одного маленького и крайне хмурого города с мыслью о том, что я исписался и за остаток жизни не напишу ни единой песни. Год назад придумал классный концептуальный альбом. Полгода назад – отказался от всяких концепций и решил писать лишь о том, о чем не могу молчать».

Услышать и встретиться с артистом вы можете 14 сентября в 20:00 на площадке «Gastroli Grill» на улице проспект 100-летия Владивостока, 54А.

Иван Панфилов (16+)

Творчество Ивана Панфилова пронизано морским воздухом и шумом волн, каждая песня наполнена духом морского города и характером горожан. На концерте зрителей ожидают давно полюбившиеся песни «Бессмысленны слова», «Море воды», «Молодость», «Без тебя». Квартирник Ивана состоится 15 сентября в 21:00 в пабе «Trinity» на улице проспект Океанский, 48А.

Тимур Гатиятуллин (16+)

Треки Тимура Гатиятулина, больше известного как «Честный», привлекли фанатов тем, что в них рассматриваются проблемы молодежи и типичные жизненные ситуации, хорошо знакомому каждому «ребенку улиц». Его лирика полностью соответствует его псевдониму – он не заигрывает со слушателями, а «рубит с плеча», затрагивая самые злободневные проблемы: темное прошлое, наркотики, взаимоотношения с близкими.

Будут исполнены всеми любимые хиты – «Желаю», «Майами», «За спиной», «Разлетайтесь, мыши», а также новые песни 16 сентября в 19:00 в клубе «Mix» на улице Всеволода Сибирцева, 15.

Алиса Вокс (18+)

Российская певица, получившая всенародное признание как вокалистка группы «Ленинград». Но благодаря яркой внешности и сильному голосу она сохранила популярность даже после решения покинуть коллектив и начать сольную карьеру.

Как лучший экспонат группы «Ленинград» она будет выступать с сумкой и на лабутенах с программой «Алиса из Ленинграда» 16 сентября в 23:00 в клубе «Zabriskie Point» на улице Набережная, 9.

«VLNY» Дмитрий Артемьев (18+)

«VLNY» (Волны) – музыка на русском языке из самого сердца страны. Чувственное звучание и личные тексты окутывают с первых минут.

За годы своей деятельности группа успела проехать с концертами почти по всей России. Выступала на множестве фестивалей, в том числе: «Stereoleto», «Дикая Мята», «Волгафест» и другие. А также делили сцену с такими артистами как «Hurts, «Би-2», Иван Дорн, «Моя Мишель». Услышать можно будет 17 сентября в 21:00 в клубе «Водолей» на улице Суханова, 3.

«Кис-Кис» (16+)

Их концерты – настоящий глоток взрывной энергии, а песни стоят на повторе в минуты эйфории и тоски.

Образы барабанщицы Алины Олешевой и вокалистки Софьи Сомусевой уже стали культовыми. Сегодня девушки продолжают удивлять фанатов, с которыми становятся еще искреннее и ближе после каждого концерта. Не упусти шанс попасть на шоу «Кис-Кис» во Владивостоке 21 сентября в 19:00 в клубе «Америка» на улице Выселковая, 39.

Оксана Ковалевская (18+)

В «Руки ВВерх! Бар» выступит та самая Оксана Ковалевская из группы «Краски».

Все самые сочные хиты, среди которых: «Я полюбила бандита», «Старший брат», «А вы не трогайте меня», «Оранжевое солнце», «Я люблю тебя, Сергей» и многие другие на сцене 23 сентября в 23:00 в «Руки ВВерх! Бар» на улице Светланская, 80В.

«Громыка» (16+)

Группа из Петрозаводска, успешно соединившая «тяжелый психоделический твист» с эстетикой позднесоветской эпохи. За несколько лет существования они выпустили 3 номерных альбома, лучшие песни из которых прозвучат на отчетном концерте во Владивостоке 24 сентября в 20:00 в клубе «Водолей» на улице Суханова, 3.

Гарри Ананасов (18+)

Впервые на Дальнем Востоке Гарри Ананасов. Рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, панк-рок, фолк и городская лирика – в один день, 24 сентября. Гарри Ананасов – яркий представитель и живая легенда уральского рока. У музыканта три десятка студийных и концертных альбомов, десятки видеоклипов, музыкальные фильмы, концертные туры по России, Индии, США, знаменитый фестиваль «Уральский Рубеж». Также среди его дискографии песни, наполненные светом, энергией, глубоким смыслом. Веселье начнется 24 сентября в 20:00 в клубе «Америка» на улице Выселковой, 39.

«КняZz» (16+)

Фронтмен и автор песен «Короля и Шута» Андрей Князев в 2011 году перенес свой стиль в новую команду – группу «КняZz».

В большую концертную программу юбилейного тура будут включены все главные хиты «КняZz» за 10 лет. И, конечно, не обойдется без бэнгеров «Короля и Шута»: «Ром», «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы» обязательно прозвучат на выступлении 25 сентября в 19:00 в FESCO Hall, на улице Верхнепортовой, 38.

Митя Фомин и Анна Семенович (12+)

Солисты легендарных поп-групп «Hi-Fi» и «Блестящие» давно построили сольные музыкальные карьеры, влюбили в себя публику и, наконец, объединились для гастрольного тура. Зрителей ждут золотые хиты, навсегда вошедшие в фонотеку русскоязычной популярной музыки, новые песни и неожиданная премьера – музыкальный дуэт Мити Фомина и Анны Семенович «Дети земли».

Подарите себе музыкальный вечер в компании любимых артистов и песен на большом концерте 26 сентября в 19:00 в Приморской краевой филармонии на улице Светланская, 15.

«TRUBETSKOY» (12+)

Группа была создана вскоре после распада коллектива «Ляпис Трубецкой» одними из отцов основателей предыдущего коллектива (Павел Булатников – вокал, Руслан «Пан» Владыко – гитара, Александр Сторожук – барабаны, Дмитрий Свиридович - бас).

Год основания коллектива 2014, место – Минск. За 8 лет существования группы «Trubetskoy» музыканты выпустили два полноценных студийных альбома (Magister Bibendi, Зашевелит Бит) и множество композиций, не вошедших в альбомные версии.

Основной репертуар группы – песни золотые хиты «Ляпис Трубецкой» (Ау, Яблони, Керчь, Евпатория, Золотая антилопа, Сочи, Карусели-мельницы, Снежная королева, Манифест, В платье белом, Котик, Ласточка и другие), а также новые песни прозвучат на площадке «Gastroli Grill» на улице проспект 100-летия Владивостока, 54А 29 сентября в 20:00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.