Единый день голосования состоялся 11 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Владивостока в единый день голосования 11 сентября отдали свой выбор за кандидатов в городскую думу. Избирательная кампания велась по «мажоритарке» в одномандатных округах (это значит, что муниципалитет представлять будет один депутат, независимо от фракции и партии). Лидируют, по предварительным данным ЦИК после обработки 100% голосов на утро 12 сентября, единороссы.

Партия «Единая Россия» одержала победу в 25 из 35 избирательных округах. Большинство отданных голосов принадлежит «блоку Константина Шестакова», команде депутатов, которую глава Владивостока ввел в гордуму. Результаты, в целом, именно такие, как и предполагали местные политологи:

От ЕР заняты округа №5 (Денис Русинов), 6 (Александров Аксенов), 7 (Вячеслав Глушко), 8 (Василиса Ходнева), 9 (Сергей Бочин), 10 (Олег Вельгодский, однако еще не все голоса подсчитаны), 14 (Мария Логунова), 18 (Артем Володин), 27 (Дмитрий Новиков), 28 (Александр Юртаев), 30 (Илья Орлов), 31 (Евгений Пименов), 33 (Евгений Недбай), 34 (Сергей Чунаев), 35 (Людмила Тара).

Кандидаты от ЛДПР (Василий Васильев, Инна Кошелева) лидируют в двух округах. Еще в восьми округах голоса получили самовыдвиженцы. Среди них много популярных общественников, например, урбанист Антон Савенко, бизнесмен Алексей Ткачев и кикбоксер Семен Полещук. Многие из самовыдвиженцев принадлежат к блоку «КоманДА» Шестакова.

Результаты по остальным мандатам еще не известны. Два действующих депутата гордумы, к слову, столкнулись на 21 округе. Это Елена Новицкая, врач от ЕР и Александр Шукевич из КПРФ. Противостояние обещает быть интересным.

Фиаско терпят Партия пенсионеров за справедливость и «Справедливая Россия За правду». Ни одного округа занять не удалось. У КПРФ всего 2 мандата вместо 9 по прошлым результатам – удручающее поражение.

В пресс-службе региональной ячейки единороссов отметили, что выборы прошли в нормальной обстановке и без скандалов. Явка, к сожалению, катастрофически низкая – 12%.

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