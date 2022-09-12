Что случилось в Приморье с 9 по 11 сентября: жаждущий любви приморец, полыхающий автомобиль, испорченное воскресенье и другое

Мы собрали топ новостей с 9 по 11 сентября. Фото: Антон ПИКУС

Стартовала новая рабочая неделя, но «Комсомолка» предлагает читателям вспомнить, что же обсуждали жители Приморья на выходных. Редакция составила подборку наиболее обсуждаемых новостей с 9 по 11 сентября. Мы разделили их на рубрики, чтобы вы точно не запутались в информационном потоке, а также смогли прочитать то, что на ваш взгляд, вам наиболее интересно узнать. Рассказываем о жаждущем любви жители Уссурийска, который ломился в чужую квартиру, обсуждаем возможное закрытие одного из самых популярных клубов Владивостока и озвучиваем причину смерти королевы Елизаветы II.

ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ ВСЕМ МИРОМ

И свой обзор мы начнем пускай и с грустной новости, но таким образом мы почтим память о великом человеке. Вся Великобритания погрузилась в траур 8 сентября, в этот день из жизни ушла королева Елизавета II. В сообщении Букингемского дворца говорится, что 96-летняя монарх мирно скончалась в кругу близких в замке Балморал. Вероятнее всего, августейшая особа просто скончалась от болезней, связанных с ее преклонным возрастом. Ведь после того, как Елизавета II заболела в феврале этого года коронавирусом в Букингемском дворце предпочитали комментировать состояние здоровья королевы без подробностей. После смерти Елизаветы новым королем Великобритании стал ее сын принц Чарльз, он решил взять имя Карл III.

НЕПРИЯТНО

А теперь поговорим о том, что все-таки произошло на днях во Владивостоке. Новость, конечно, не дотягивает до мирового масштаба, но все-таки приморцы встревожились, когда увидели видеоролик, на котором крыса напала на женщину. Грызун, скорее всего, хотел полакомиться отходами из мусорки, но в итоге атаковал человека. Тут же возникает вопрос: «А что с дератизацией?». Мэрия Владивостока борется с проблемой. Завершающий этап продлился с 8 до 12 августа. Также «Комсомолка» подробно писала о том, почему же крысы стали так часто выходить на улицы города и чем это чревато.

И не менее приятную ситуацию обсуждали в воскресенье вечером все, кто спешил домой с Русского острова. Жуткая пробка длинною в 5,8 километра сковала дорогу. Дело в том, что на переправе ведутся дорожные работы, поэтому автомобили медленно едут на этом участке уже не первый день. Но и это еще не все. Пользователи 2GIS опубликовали снимки, на которых отчетливо видно карету скорой помощи, рядом – мотоциклы. Итого: ДТП плюс дорожные работы, люди жаловались, что проторчали на дороге минимум полтора часа.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

А куда ходит добрая часть людей, как только приближаются выходные? В ночные клубы. Но вот город потрясла новость, что, возможно, одно из самых популярных ночных заведений, которое к тому же входит в число 100 лучших клубов мира, может закрыться. Речь идет о баре-клубе Cuckoo на Океанском проспекте, 1. Информацию в местных Telegram-каналах подтвердил источник «КП», близкий к ресторанному бизнесу. Однако официальных заявлений от владельца клуба Павла Куксова получить пока не удалось.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Странная и одновременно с этим страшная ситуация произошла в субботу, 10 сентября, во Владивостоке. Как рассказала жительница города в социальных сетях, она возвращалась домой рано утром, в 4 часа. Зашла в подъезд на Светланской, 9, за ней увязался неизвестный парень в одном тапочке. Девушка начала открывать дверь в квартиру, но преследователь вломился за ней и начал душить. К счастью, знакомый, который провожал ее до дома, оказался рядом, услышал крики и оттащил нападавшего, но тот вырвался и убежал.

И СМЕХ, И ГРЕХ

А вот в Уссурийске жаждущий любви приморец не стеснялся заявлять о своих желаниях и ломился в чужие двери. По словам мужчины, написавшем об инциденте в Telegram-канал «Макр Чернослив», неизвестный требовал впустить его, предоставить «девочек», и заявлял, что «перевел деньги». Чем все закончилось, неизвестно, но можно предположить, что ворвавшийся незнакомец вскоре покинул территорию дома.

Выходные не задались и у жителя Владивостока, точнее воскресный день. В 15 часов 11 сентября по неизвестным во дворе дома загорелся джип марки Honda. Владелец авто выскочил на улицу, в спешке достал огнетушитель из багажника, но был вынужден отскочить при слабом взрыве. После мужчине удалось достать огнетушитель из чехла и ринуться в бой с огнем.

В комментариях под публикацией Telegram-канала @dpskontrol_125rus пишут, мол, на девятом этаже многоквартирного дома парень варил наркотик, а когда «пыхнуло в квартире», то он выкинул все в окно.

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