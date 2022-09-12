Во Владивостоке таксист увез ребенка без матери и отказался возвращаться

Полиция занялась проверкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Владивостоке придала огласке сомнительную и странную ситуацию, которая случилась с ней и ее ребенком, когда она вызвала такси. По словам женщины, в заказе было указано два адреса. Ее сын сел в машину первым, она задержалась, таксист начал поездку без нее и увез мальчика. А когда мужчину попросили вернуться, он отказался и к тому же поднял ценник.

– Денег на карте не хватало на увеличенную сумму, таксист забрал телефон у ребенка и удерживал его салоне до тех пор, пока недостающие деньги не поступят на его счет, – рассказывает мама мальчика.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, в полиции проверяют все, что связано с этим инцидентом. Но на данный момент заявлений и сообщений людей о подобном случае не зарегистрировано. У редакции в распоряжении есть скриншоты переписки женщины с поддержкой компании такси. Если верить сообщениям, деньги за заказ ей вернули, а команда качества примет меры по отношению к водителю, если за ним действительно есть вина. Редакция также ждет комментарий от транспортной компании, чтобы узнать подробности произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об еще одном инциденте с ребенком в такси, но в отличие от предыдущей истории, эта добрая и с хорошим концом. Обычный вызов машины обернулся целой чередой происшествий для жителя Черниговки Егора Бойко. Молодой человек работает в службе заказа такси «Максим», и за это время повидал многое, но в этот раз прямо в салоне его автомобиля появился на свет малыш.

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