На Чукотке горе-предпринимателей поймали с 28 килограммами самородного золота

Стоимость драгметалла оценивается в 45 млн рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Три сибиряка пойдут под суд за попытку продать 28 килограмм золота с Чукотки. Компания из трех человек решила выкупить у жителя Билибинского района драгоценный металл, чтобы потом перепродать его подороже, но план сорвался.

Горе-предпринимателей обвиняют в преступлении по пятой статье 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Один из обвиняемых отправился в Билибино с 45 миллионами рублей наличкой, которые ему передали подельники. Там то он и выкупил 28 килограмм драгметалла.

А один из злоумышленников взял около 40 грамм драгоценного товара и отправился с ними в Омск, чтобы потенциальные покупатели оценили, что же им предлагают. И после этого все золото упаковали с вещами и мешками и отправили в этот город в контейнере.

Но полицейские задержали золотую посылку и изъяли все до единого, даже те самые 40 грамм, которые сибиряки показывали покупателям. Уголовное дело направили в Билибинский районный суд, а продавцу золота суд вынес обвинительный приговор.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказала о фактурном ограблении, которое произошло в небольшом городке Приморского края. Воры (или вор) проникли в отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка через подвал, а именно – отверстие, которое «пробурили» в полу офиса и выкрали 12 миллионов рублей.

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