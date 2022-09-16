В Приморье продолжают искать дальневосточного леопарда, который напал на человека

Эксперты предполагают, что дикий зверь болен. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

14 сентября в Приморье дальневосточный леопард подобрался к селу Красный Яр, наведался «в гости» к людям и напал на мужчину. Чтобы спасти свою жизнь, приморцу пришлось отбиваться табуреткой. В сети появилось видео, как зверь кидается на двери, за которыми прячутся люди. После вспышки гнева животное убежало в лес. Пятнистого хищника до сих пор ищут сотрудники Госохотнадзора и «Земли леопарда».

Леопарда ищут круглосуточно, в окрестностях села зверя так и не нашли. Редкую кошку начали искать, как только наступили сумерки. Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» обследовали окрестности села при помощи тепловизоров, постепенно расширяя район мониторинга. В течение всей ночи в окрестностях села Красный Яр Госохотнадзор по Приморскому краю организовал дежурство сотрудников с необходимым снаряжением для безопасного отлова животного. В течение первых суток никаких следов леопарда, так и не обнаружили. Специалисты продолжают свою работу, активные поиски хищника возобновили вечером с наступлением темноты.

Изъятие конфликтного дальневосточного леопарда из природы в данном случае – мера, необходимая как для безопасности людей, так и для самого зверя. Местные жители рассказали специалистам, что животное больно. На видеоролике с нападением леопарда, оператор подметил, что у зверя подозрительно перепачкана пасть.

– Когда мы анализируем ситуации, в которых хищник нападает на человека, чаще всего причиной этого поведения является либо неверные действия со стороны человека по отношению к животному (например, сокращение дистанции), либо это связано с тем, что животное заболело. При опросе очевидцев и просмотре полученного материала (видео очевидцев) у нас уже были предположения о том, что леопард не здоров: он не боялся машин, неадекватно реагировал на людей, продолжительное время находится на одном и том же месте, медленно передвигается. Предположения о болезни во многом подтвердились, когда один из очевидцев рассказал о слюнотечении. Это также подтверждает, что у животного есть проблемы со здоровьем, – рассказала Екатерина Блидченко, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

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