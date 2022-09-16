Кампус ДВФУ. Из архива КП. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Дальневосточном федеральном университете вновь назревает конфликт по уже привычной теме. Тревожными сообщениями пестрят локальные соцсети вуза. Корреспонденту «КП» ребята из числа тех, кто попал в удручающую ситуацию, рассказали, что более 90 студентов могут остаться без общежития в начале учебного года – мест для них даже в помещениях на материке. Чего уж говорить о кампусе на острове Русском... «Комсомольская правда – Владивосток» постаралась разобраться в запутанной ситуации. Спойлер: все и правда сложно, но вуз уже решает проблему.

СЛИШКОМ МНОГО СТУДЕНТОВ?

Еще в июле dv.kp.ru писал о проблемах обучающихся, остающихся на практику во Владивостоке. Как минимум одну группу ДВФУ необоснованно выселили из зданий на кампусе острова. Тогда это случилось по ошибке преподавателя, и проблему оперативно решили.

Теперь же почти сотня студентов все еще может остаться без общежития из-за так называемых двойных броней. Как оказалось, некоторые студенты, учитывая их академическую успеваемость (РАУ) – а это средний балл от 4,3 – должны проживать на кампусе. Вместо этого они вынуждены остаться в городе из-за сбоя системы. Ребята не по своей вине «по бумагам» занимают комнаты тех, у кого жилья нет совсем. Некоторые представители вуза заявили, что проблема – в успеваемости. Но почему тогда среди пострадавших иногородний студент с РАУ выше 4,8 балла?

Те, кого система «выкинула», ютятся у родственников или снимают дорогостоящие хостелы и квартиры. Забегая вперед, уточним, что число «бездомных» искателей науки снижается; но решат ли проблему до наступления холодов?

НЕ ДОСТАЛОСЬ ДАЖЕ СИРОТЕ?

Если с теми, кто стоял в очереди на общагу за неуспеваемость, все понятно (места-то распределяются по оценкам); то почему место сначала не досталось даже студентке-сироте – неясно. Вот, что Анна рассказала «КП» о произошедшем:

– Я сирота, в ДВФУ об этом известно и я получаю льготы. На первом курсе мне без проблем выдали общежитие, но, когда бронь приходила в этом году, мне лишь написали, что мое заявление «находится на рассмотрении». Совсем недавно обнаружилось, что это значит, что я могла остаться без общежития до 3 октября.

На момент публикации комнату льготница неожиданно все-таки получила, но только после местного конфликта с администрацией – в последний момент.

ПРОБЛЕМА СТАРА

У вуза федерального значения внушительный жилищный фонд из гостиниц и «общаг», но он не увеличивается. К тому же, он нерезиновый. Вторая очередь застройки кампуса для студентов и сотрудников ДВФУ давно в проекте, но пока только на чертежах. А вот рекордное количество стремящихся на Восток первокурсников – суровая реальность для жилфонда вуза. Студенты переживают, как бы он «не лопнул» в ближайшее время с учетом этой прогрессии.

Проблемы с заселением происходят почти каждый год. Люди, оставшиеся практически на улице, негодуют, но что делать не знают, ведь селить их по закону никто не обязан. Именно об этом написал Объединенный Совет Студентов (ОСС):

– «В какую прокуратуру писать?» — университет предоставляет мест ровно столько, сколько имеет в номерном фонде. То есть универ не обязан найти студенту жилье любой ценой. На основании ЖК РФ, статьи 39 «Закона об образовании» и пункта 1.4 «Положение о порядке поселения обучающихся в общежитиях, гостиничном комплексе кампуса ДВФУ».

С МИРУ ПО НИТКЕ

После того как студенты начали распространять информацию о своей ситуации, их одногруппники решили помочь ДГиС в поиске мест для не заселившихся:

– Стоит задача обзвонить тех, кому пришла бронь в городские общежития (600 человек) и узнать, собираются ли они заселяться. Если не собираются, то можно будет забронировать места следующим в очереди.

В пабликах вуза тема стала самой обсуждаемой. Некоторые особо инициативные активисты вызвались составить список недорогих хостелов, мало ли, вдруг так и не заселят никого. Но в комментариях таким решением недовольны и называют это «такой себе подачкой».

Еще несколько альтернатив предложило неофициальное сообщество в социальных сетях. Одно из таких – разместить студентов в арендуемых специально для них квартирах.

– Проработайте этот вопрос с правительством края. Привлекаете абитуриентов в регион со всей страны, неужели неинтересно помочь им тут задержаться? – пишут в паблике.

На Сахалине, например, студентов поселили в детском лагере из-за ремонта в общежитиях. Тех, кому мест не досталось и там, разместили в других колледжах и хостелах.

ОФИЦИАЛЬНО

На следующий день после массовых недовольств в сети, пресс-служба университета предоставила редакции dv.kp.ru комментарий, заявив, что приоритет всегда был на заселении первокурсников, приезжающих издалека:

– Понимая сложность всей ситуации, руководством университета было принято решение найти возможность и дополнительные средства для заселения всех иногородних студентов. Университет берет на себя обязательства временно гарантированно разместить ребят.

В официальных каналах ДВФУ также прошла онлайн конференция с ректоратом, после которой ранее бездомным студентам начали приходить брони на комнаты в кампусе. Пока это только временное решение. Противников вуза ответы не обнадежили, тем более, после заявлений о рекордном числе поступивших абитуриентов в этом году.

К слову, на встрече желающих выговориться было столько, что пришлось провести еще одну онлайн-конференцию и продолжить обсуждение.

Надеемся, что история закончится хорошо, и все получат желанные комнаты. Молодость студента и общежития – вещи неразделимые. Кто бы что не говорил о том, что раньше «общажная» жизнь была хуже, есть закономерный вопрос: почему один студент получил комнату, а другой – нет?

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