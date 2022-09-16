Мы собрали топ новостей с 12 по 15 сентября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Наступила пятница, и выходные вот-вот ступят на порог, но нужно взять последние силы в руки и закончить все дела. А скрасить последний рабочий день поможет обзор новостей от dv.kp.ru. Рассказываем, что же обсуждали приморцы с 12 по 15 сентября. Почему 25 тысяч россиян хотят отправить губернатора Хабаровского края на Донбасс, как житель Приморья спасся от нападения леопарда, что за страшные игры с нападением на полицейских придумали подростки и многое другое. А для того, чтобы читателям было удобнее ориентироваться в интересующих их новостях, мы разделили информацию на тематические рубрики. Так никто не запутается и сможет найти раздел, который хочет прочитать в первую очередь.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Что же, понедельник – день тяжелый, в этом убедились все, кто спешил по своим делам 12 сентября, но попал в пробку из-за того, что на дороге притерлись сразу три маршрутных автобуса. Был еще и четвертый, но он остался позади, так как полосу машины просто-напросто заблокировали. Кадры этого инцидента можно посмотреть в материале dv.kp.ru.

ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ ВСЕМ МИРОМ

Дальневосточная авиабаза внезапно стала ядерной угрозой от КНДР и России для других стран. Новость от «Аэрофлота» про Дальний Восток вызвала неоднозначную реакцию западных СМИ. 8 сентября в интернете начала тиражироваться новость о том, что «Аэрофлот» планирует запустить базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. Но иностранными журналистами новость была воспринята неоднозначно, и переписанные заголовки возмутили представителей МИД России во Владивостоке. Подробнее читайте в материале dv.kp.ru.

И СМЕХ, И ГРЕХ

Так почему же почти 25 тысяч россиян внезапно захотели отправить воевать в Донбасс губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева? Дело в том, что определенный резонанс вызвало высказывание главы региона о том, что он не против (даже очень хотел бы) отправиться добровольцем на фронт и командовать штабом территориальной обороны. Однако весельчаки буквально восприняли пожелания главы, и петиция с просьбой осуществить мечту Дегтярева внезапно набрала тысячи подписей.

Еще одну публичную персону обсуждают почти всю неделю – Клаву Коку. Поводом стал бесплатный концерт в честь Дня знаний, прошедший во Владивостоке 4 сентября. Родители возмущены одиозным шоу у храма, а вот фанатам все понравилось. Даже дождь не помешал подпевать любимые песни. Пригласила певицу мэрия Владивостока, а глава столицы Константин Шестаков поднялся на сцену и вручил Клавдии Высоковой цветы. По словам мэра, именно ее ждала местная молодежь. Но теперь поп-исполнительницу могут привлечь к ответственности по уголовному делу об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) и административке за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ). Знаменитость молчать не стала и уже высказалась, что думает по этому поводу.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

На этой неделе приморцу спасла жизнь табуретка. Что было под рукой, то и схватил житель села Красный Яр, когда на него набросился леопард. Дикий зверь слишком близко подобрался к людям, удалось даже запечатлеть на видео, как он пытается ворваться в дом. Пятнистого хищника ищут сотрудники Охотнадзора и «Земли леопарда». Специалисты предполагают, что краснокнижная кошка больна, так как очевидцы обратили внимание на чрезмерное слюноотделение у леопарда.

И если животное, отчасти, не понимает, что делает, когда нападает на человека, то вот оправдать подростка из Владивостока не получится. 16-летний юноша в маске Гая Фокса набросился с ножом на полицейского. Сотрудник выстрелил из табельного оружия, парня удалось задержать и доставить в отдел полиции. По словам подростка, ему пообещали 100 тысяч рублей, если он «убьет мента».

УТРАТЫ

Трагично погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по авиабезопасности Иван Печорин. Это небезызвестный человек на Дальнем Востоке, ведь в округе он многое сделал для доступности льготных воздушных перевозок. По иронии судьбы Печорин пережил разрушительный тайфун, однако все равно скончался из-за стихии – утонул в солнечный субботний день. Об этом сообщили в администрации Владивостока.

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