Праздник стартует 25 сентября. Фото: Администрация Владивостока

Уже в конце следующей недели в столице Приморья стартует праздник День тигра. По традиции его отмечают в последнее воскресенье сентября. Жителей и гостей Владивостока в этот день ждет разнообразная и красочная программа.

День тигра начнется в 12 часов с карнавального шествия. Колонны из нескольких тысяч человек в ярких костюмах тигра пройду по Океанскому проспекту. Во время этого события нельзя будет ездить на самокатах, роликах и скейтбордах.

Принять участие в шествие может любой желающий будь то воспитанник детского сада или школьник. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке. Также пройдет конкурс, в рамках которого специальное жюри выберет лучшие колонны и наградит их подарками. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 222-08-38.

На центральной площади с 12:00 до 16:00 будут работать развлекательные тематические площадки. Юные жители и гости приморской столицы смогут поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и квестах. Подробный список активностей появится позже.

Вечерняя программа начнется в 19:00. На главной площади Владивостока выступят эстрадный оркестр Приморской филармонии под руководством Дениса Бутенко, а также группы «Земляне» и The Hatters.

Вход на праздник бесплатный.

В администрации предупредили, что во время праздника в городе введут временные ограничения на движение и парковку автомобилей. Запреты коснутся следующих участков:

– с 6:00 до 23:00 на территории парковки возле здания правительства Приморского края;

– с 10:20 до 13:20 на Океанском проспекте от пересечения с Октябрьской до пересечения с Советской, с 11:50 до 14:00 от пересечения с Октябрьской до пересечения со Светланской

– с 11:50 до 14:00 на Алеутской от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской;

– с 11:50 до 14:00 на Светланской от пересечения с Уборевича до пересечения с Алеутской.

Объехать можно по Алеутской, Партизанскому проспекту, переулку Павленко, проспекту Красного Знамени и Уборевича. Схему движение изменят и для общественного транспорта, список обновленных маршрутов появится позже.

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Принять участие в «Дне тигра» могут все желающие, регистрация уже началась (подробнее...)

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