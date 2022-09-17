Церемония закрытия состоялась 16 сентября. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В пятницу, 16 сентября, в кинотеатре «Океан» прошла церемония закрытия фестиваля «Меридианы Тихого». В торжественной обстановке в дальневосточной столице наградили лучших актеров, которые участвовали в съемках фильмов, и другие творческих деятелей.

Мероприятие прошло в стенах кинотеатра «Океан». Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

По традиции масштабный фестиваль посетили известные российские и зарубежные артисты и деятели кино. Дождливая погода, так не вовремя ворвавшаяся во Владивосток, не испугала участников и гостей мероприятия. По звездной синей дорожке прошлись президент «Меридиан Тихого» Андрей Соколов, народные артисты России Алексей Учитель и Сергей Степанченко, филиппинский киновед Роланд Толентино, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Юсуп Разыков и другие почетные творцы.

По синей дорожке прошли известные российские и зарубежные актеры. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

– Из года в год «Меридианы» объединяют ярких, творческих и преданных киноискусству личностей. От лица Правительства и Губернатора Приморского края выражаю большую благодарность организаторам и участникам за этот праздник кино, – заявила заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

Зампредседателя также отметила, что выбрать лучший фильм среди почти 200 кинокартин – задача не из легких, но жюри справилось со своей работой.

На церемонии приз губернатора Приморья «9288 км» получил режиссер Вадим Абдрашитов.

Приз губернатора Приморья получил режиссер Вадим Абдрашитов. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Кинокартина «Боги Мексики» режиссера Хельмута Досантоса завоевала гран-при как лучший полнометражный фильм.

Лучшим полнометражным фильмом признали кинокартину мексиканского режиссера Хельмута Досантоса. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Актер Марк Эйдельштейн получил приз имени обладателя «Оскара» и всемирного известного актера Юла Бриннера. Награду ему вручил народный артист РФ Сергей Степанченко.

Приз NETPAC от всемирной сети продвижения азиатского кино достался фильму «Педро» режиссером которого выступил Натеш Хегде из Индии. Также этот фильм получил награду за лучшею режиссерскую работу.

Лучшим короткометражным фильмом судьи провозгласили киноленту «Шарира» китайского режиссера Ли Минъяна.

Специальный приз жюри «Ямабуки» получил режиссер Дзюитиро Ямасаки, а приз зрительских симпатий за лучший российский фильм от сети кинотеатров «Иллюзион» достался кинокартине «Жанна», снятую под руководством Константина Статского.

Жюри оценивали почти 200 фильмов. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Награды получили не только режиссеры и кино, но и актеры. Приз за лучшую женскую роль получили Таисия Вилкова, Виктория Исакова, Ольга Лапшина и Любовь Толкалина. Они сыграли в художественном фильме «Похожий человек» режиссера Семена Серзина.

За лучшую мужскую роль наградили индийского актера Чандана Сэна, который снялся в кинокартине «Облако и человек» режиссера Абхинандана Банерджи.

Кстати, в 2022 году появилась новая номинация – приз лучшему зрителю, который получила Ксения Закурко.

В этом году на фестивале появилась новая номинация. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» стартовал во Владивостоке 10 сентября. В программе мероприятия вошли 185 фильмов из 39 стран, среди которых были 36 российских, 14 азиатских и 9 мировых премьер.

В фестивале приняли участие 39 стран. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

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