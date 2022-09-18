Почти 4 тысячи приморцев обратились к спасателям за помощью после наводнений

Спасатели помогают жителям приморья, которые попали в беду после тайфуна. Фото: Новости Главного управления МЧС России по Приморскому краю

В пресс-службе МЧС по Приморью рассказали, что сейчас происходит в крае после наводнений из-за тайфуна «Хиннамнор». В ведомстве опубликовали отчет, сколько же приморцев обратились за помощью, что спасатели сделали на момент 18 сентября и сколько же человек помогает людям, которые столкнулись с бедой из-за непогоды.

Для начала напомним, что разрушительный тайфун обрушился на Приморский край 6 сентября. После того как затопило многие поселки и размыло дороги, в крае даже ввели режим ЧС в Дальнереченском, Шкотовском районах, Находкинском, Партизанском городских округах, Анучинском, Кавалеровском муниципальных округах.

Однако в пресс-службе МЧС по Приморскому краю уверяют, паводковая ситуация в Приморье стабилизируется. Благодаря усердной работе специалистов от воды освободили все дома и приусадебные участки. К тому же наблюдается интенсивный спад уровня воды.

Как уверяют в пресс-службе, в муниципальных образованиях Приморья работают 35 оценочных комиссий. Уже поступило 3709 заявлений от жителей края. За все время после тайфуна спасатели очистили 67 километров дорог, силами МЧС доставили более 524 кубических метров скальной породы для ремонтных работ. Также адресную помощь оказали в 187 случаях, очистили 248 домов и придомовых территорий, откачали воду из 49 домов и просушили 31.

Также отметим, что Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично проинспектировал ход восстановительных работ мостов в Партизанском районе. Ремонтные бригады рассредоточены по всем пострадавшим участкам, им помогают флот, МЧС.

За все время аварийно-восстановительных работ на подмогу людям вышли 607 специалистов и использовали 247 единиц техники.

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