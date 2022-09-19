Торговый центр в самом сердце Владивостока ушел с молотка

Шестая попытка торгов оказалась удачной. Фото: Юлия ДУГИНА

Торговый центр Clover House, расположенный в самом сердце Владивостока, выставили на торги еще в 2020 году, в связи с банкротством компании-владельца. Но шли годы, а желающих купить популярный магазин все не было. Но наконец-то ТЦ нашел нового владельца, им стал индивидуальный предприниматель Николай Пысь.

Буквально в мае этого года прошел пятый аукцион по продаже ТЦ. С каждым разом ценник на популярное место становился все меньше и меньше. Но и тогда покупателей не нашлось.

Из протокола торгов по продаже торгового центра Clover House и офисного здания на Мордовцева, 6 следует, что бизнесмен купил объекты за 769,2 миллионов рублей. При этом начальная цена продажи была установлена на уровне 973,6 миллионов.

Напомним, торговый центр на Семеновской, 15, должен был уйти с молотка из-за банкротства фирмы-владельца. ООО «Век» задолжало московской компании «Менеджмент-Консалтинг» больше двух миллиардов рублей по кредиту. Торги организовал арбитражный управляющий, который был назначен после официальной процедуры банкротства – в апреле 2019 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.