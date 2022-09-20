В соревнованиях по шести видам любительского спорта победила команда Дальнегорского филиала «Примтеплоэнерго»

Спартакиада объединила все филиалы Приморья. Фото: Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Большая корпоративная спартакиада КГУП «Примтеплоэнерго» объединила одиннадцать спортивных команд всех филиалов крупнейшего теплоснабжающего предприятия Приморья: Арсеньевского, Артемовского, Большекаменского, Владивостокского, Дальнегорского, Лесозаводского, Михайловского, Находкинского, Партизанского, Спасского, а также дирекции предприятия. Свыше двухсот сотрудников «Примтеплоэнерго» соревновались в мини-футболе, волейболе, дартсе, настольном теннисе, боулинге и комбинированной эстафете.

Спартакиада «Примтеплоэнерго» проходила в течение четырех дней (15-18 сентября) в селе Безверхово, на базе отдыха «Сидими». Спортивный отдых в курортном Хасанском районе дал возможность сотрудникам филиалов, удаленных друг от друга, пообщаться в неформальной обстановке, поднял командный дух и зарядил хорошим настроением.

– Эти соревнования были невероятными по накалу спортивной борьбы, воле к победе. Команда Арсеньевского филиала совершила прорыв, завоевав первое место в тяжелой борьбе в соревнованиях по волейболу. Команда Михайловского филиала стала чемпионом в состязаниях по футболу. Каждый участник приложил максимум усилий для победы, показав лучшие результаты. Все молодцы! Дождливая погода не испортила праздника, добавив соревнованиям дополнительные краски и новые впечатления, – прокомментировал итоги соревнований генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий.

Итоги спартакиады были подведены на торжественном закрытии, где победители в спортивных соревнованиях получили заслуженные награды. По сумме достижений каждой команды во всех видах спорта первое место заняла команда Дальнегорского филиала. На втором месте – команда Михайловского филиала, на третьем – Арсеньевского.

Капитан команды-победителя Дальнегорского филиала Андрей Сегал участвует в спартакиаде 14-й раз:

– С 2008 года наша команда принимает участие уже в 14-й раз. Для нас эти соревнования имеют огромное значение не только в качестве спортивного мероприятия, они важны для развития и укрепления командного духа, корпоративного единства, чувства товарищества. Спорт объединяет и закаляет людей, а также раскрепощает после интенсивных трудовых будней. Эта спартакиада проходила очень жарко. Жесточайшая борьба была и на футбольном, и на волейбольном поле, и в других видах спорта. Ну а нам повезло: впервые за долгие годы участия в соревнованиях мы стали победителями спартакиады! Положительных впечатлений масса! Благодарим генерального директора за то, что в такие сложные времена мы смогли провести всеми любимую спартакиаду, для нас это очень важно.

Азарт, дух борьбы! Фото: Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Отличительной особенностью мероприятия стал фестиваль патриотической песни, в котором 11 команд под гитару пели любимые песни о Родине, боевых подвигах, дружбе и взаимовыручке.

Фестиваль сотрудников «Примтеплоэнерго» организован при участии профсоюзного комитета предприятия Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в поддержку спецоперации, проводимой на Украине.

Подводя итоги спартакиады, Владимир Малюшицкий поздравил всех участников с отличными результатами соревнований, хорошей спортивной подготовкой и настоящим командным духом:

– Этот азарт, дух борьбы, сила воли должны всегда присутствовать с нами не только в спорте, но и в труде, и в личной жизни. Я желаю вам дальнейших побед, чтобы все у вас всегда получалось.

По его словам, следующая спартакиада «Примтеплоэнерго» пройдет в феврале 2023 года.

Кроме командных достижений в спартакиаде учитывались индивидуальные результаты, по которым были определены 15 победителей номинаций. Отличившиеся участники соревнований получили специальные награды и подарки.

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