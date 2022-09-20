Приморские эксперты рассказали, чем чревато самолечение, и сколько людей сталкиваются с побочными явлениями от лекарств

Лозунг праздника: «Лекарства без вреда». Фото: Олег ЗОЛОТО

17 сентября страна отметила День безопасности пациентов. Праздник прошел под лозунгом «Лекарства без вреда». Ведь каждый человек когда-нибудь да заходил в аптеку, тем более, наступила осень, та самая пора, когда хитрая простуда подстерегает тебя за углом. Но покупка заветной баночки с таблетками или микстурой иной раз может навредить, потому что люди порой занимаются самолечением или неправильно хранят, или принимают лекарственные препараты. О вреде небезопасных методов принятия лекарств, а также о побочных эффектах и работе фармаконадзора корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» рассказали Наталья Дицель, начальник управления по организации медицинской помощи населению Минздрава Приморья и Татьяна Нестеренко, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю.

Татьяна Нестеренко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Почему праздник в этом году посвятили лекарственной безопасности?

Татьяна Нестеренко: - Всемирный день безопасности пациентов мы отмечаем уже четвертый раз, в этом году упор сделали именно на лекарства не просто так. Дело в том, что нежелательные события, которые случаются после применения медицинских препаратов, составляют примерно половину из всех жалоб людей.

- Почему это так важно?

- Не будем отрицать, что большую роль в выборе этой темы сыграла пандемия. Мы отметили большой показатель бесконтрольного применения антибиотиков. Это даже привело к тому, что ажиотажный спрос вызвал их дефицит. Применение препаратов без назначения врача - это огромный риск и причинит только вред, а не пользу здоровью. Вот почему так много внимания мы уделяем именно этому вопросу.

- Люди в социальных сетях в открытом доступе обсуждают, какие антидепрессанты от осенней хандры самые лучшие. Стоит ли доверять таким источникам?

- Это опасно. И ни в коем случае люди не должны заниматься таким самолечением. К тому же это рецептурный препарат. Если его продадут без разрешения врача, то это нарушение со стороны фармацевтической организации.

- Внутри Росздравнадзора есть направление фармаконадзор, правильно понимаю, вы контролируете эти нежелательные последствия?

- Да, это одно из направлений нашей деятельности. Мы собираем информацию на лекарственные препараты.

- Есть ли какая-то статистика по обращениям пациентов на эти самые нежелательные реакции?

- Мы получили более 900 извещений от врачей и медицинских организаций о жалобах пациента на конкретный лекарственный препарат. Мы в свою очередь вносим все это в базу данных Росздравнадзора.

- А в связи с какими заболеваниями чаще всего выписывают лекарства, на которые потом появляются побочные эффекты?

- Из всего этого потока извещений около 120 были серьезными, из-за этого людей отправляли на госпитализацию. В список вошли противоопухолевые и поливитаминные препараты, а также антибиотики.

Наталья Дицель. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Что делает Приморский край для того, чтобы жители сел и льготные категории людей были обеспечены лекарствами?

Наталья Дицель: - У нас на территории края реализуется два проекта. Первый совместно с Почтой России и второй - продажа лекарств в ФАПах.

- А какие блага несет жителям проект с Почтой России?

- Все началось еще в период пандемии, когда пациенты не могли получить свои лекарства вовремя. Почтальоны снабжались препаратами по рецептам, по спискам, индивидуально и доставляли на конкретный адрес нужные лекарства.

Всемирный день безопасности - это не просто праздник, его основная задача - повысить осведомленность людей об опасности самолечения и неправильного применения лекарств. Также напомним, что сейчас в крае активно реализуется программа «Развитие здравоохранения Приморья» на 2020-2027 годы.

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