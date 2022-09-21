Группа туристов потерялась на горячих источниках на Камчатке

Туристы приехали на источники 19 сентября. Фото: Анна СОБОЛЬ

На Камчатке разыскивают группу туристов, которая не вернулась с Больше-Банных источников.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Камчатки, на Больше-Банных источниках отдыхала группа туристов из пяти человек. Сюда они приехали 19 сентября на двух автомобилях, но так и не вернулись назад после отдыха. Предполагается, что они застряли по дороге после дождя.

– На встречу к людям выдвинулись спасатели Камчатского спасцентра. Подробности уточняются.

Представители ведомства также добавили, что для Камчатки это рядовая ситуация, туристы и местные жители не редко застревают в дороге. На помощь им приходят спасатели или же очевидцы ЧП.

Больше-Банные – минеральные горячие источники в южной части полуострова Камчатка, расположены в дикой местности, на левом берегу реки Банной. Представлены 24 группами на термальной площади около 1,5 километра. Всего здесь насчитывается больше 550 рассеянных выходов.

Геотермальные источники находятся в 60 километрах по прямой на юго-запад от Петропавловска-Камчатского, на 30 километров южнее поселков Сокоч и Начики.

Напомним, что в начале сентября на Ключевской сопке погибли несколько туристов. Известно, что на высоте больше 3000 метров остались два туриста вместе с гидом, остальные 9 человек пошли покорять вершину. Когда же случилось ЧП, оставшийся в лагере проводник пошел выручать туристов.

Позже выяснилось, что количество погибших туристов достигло девяти человек. Их тела доставили в поселок Ключи на Камчатке. Следственный комитет нашел и задержал подозреваемого.

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