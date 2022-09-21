Маску якобы нашли на месте преступления. Фото: предоставлено «КП» источником в силовых структурах

Окутанная тайной история произошла во Владивостоке еще 14 сентября – 16-летний юноша, воодушевленный то ли кинематографом и своим темным прошлым, то ли иностранным гонораром, напал на полицейского в сквере Веры и Надежды на Второй Речке. Сотруднику органов загадочный студент распылил содержимое баллончика в лицо, за что получил в бедро пулю. Парня в итоге скрутили и госпитализировали, завели «уголовку». Прошла неделя, а различные слухи остались неподтвержденными. Более того, появились новые детали.

Масла в огонь подлили соцсети. Тиражируют противоречивую информацию: одни пишут, что парень – революционер, другие, что работал по заказу, третьи утверждают – юношеское ментальное здоровье подвело. Иронично, что все версии идут из правоохранительных органов. О возможных мотивах подозреваемого – в материале «КП».

МАСКА «АНОНИМУСА» И ДВЕ БУТЫЛКИ С МОЛОТОВЫМ?

Все произошло примерно в обед 14 сентября. Подозреваемый в белой маске Гая Фокса (популярная у хакер-сообществ фигура, а в реальности – британский военный деятель 16-го века) подошел со спины, распылил баллончик в лицо сотруднику – тот опешил, сделал предупредительный выстрел, пытался вразумить атакующего. Не вышло; угомонить фигуранта, который уже вытащил нож-тесак, удалось выстрелом в бедро. Произошедшее зафиксировали очевидцы на видео.

В разговоре один из источников редакции в правоохранительных структурах уточнил, что при задержании у юноши обнаружили не только нож. Факт, утверждает собеседник издания, стопроцентный: в рюкзаке парня была отягчающая улика – две бутылки с зажигательной смесью. Это косвенно подтверждает первоначальную версию... О ней «КП» уже писала: тогда тот же источник заявил, что парень работал по заказу радикальной группы из Telegram-канала с громким названием.

Собеседник добавил, что подозреваемый лично исповедался перед полицейскими. По его словам, все зафиксировано на диктофон: юноша рассказал, что связался с радикальной группой (якобы украинской), договорились о сумме выплаты – и в бой. При этом собеседнику неизвестно, почему именно этот полицейский был выбран жертвой. Задать можно и философские вопросы: разве стоит жизнь человека, пусть незнакомого, 100 тысяч рублей?

ДЕТСТВО В ТЕРРОРЕ И ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

Другой источник в органах, знакомый с материалами дела, заявил, что украинские вербовщики уж точно не имеют отношения к мотиву подозреваемого. Об этой версии редакция тоже писала: поведение подростка якобы может быть связано с влиянием семьи. Суровый отец – бывший участковый – воспитывал сына в спартанских условиях. Неприязненные ассоциации от людей в форме, вероятно, в этом сценарии могли толкнуть на страшное преступление. Гонорар за убийство источник опроверг. По мнению собеседника, мифы о вербовщиках появились из-за чьей-то умышленной провокации. Наличие маски тоже отрицают – вот только кадры с этим предметом на месте происшествия в наличии редакции и в свободном доступе в социальных сетях. Иными словами, «дыры» и в этой версии есть.

ОФИЦИАЛЬНО

Примерно такой же реконструкции событий придерживается Следственный комитет Приморского края. В пресс-службе ведомства корреспонденту ответили, что опровергают наличие зажигательных смесей, переписки с украинскими вербовщиками в Telegram-каналах и наличие какого-то гонорара. Много деталей раскрыть не могут. Основную версию следователей – о возможном наличии болезней душевных у юноши – подтвердит только психиатрическая экспертиза. Ее проведут в течение месяца.

НА «ПОДУМАТЬ»

В истории остается множество противоречивых моментов. Источники, подтверждающие влияние радикалов на мотив преступления, выдвигают свои предположения. По их словам, умалчивание масштаба проблемы может быть объективным решением: зачем в непростые времена информировать население о том, что можно получить выплаты за кошмарные поступки против соотечественников? Тем более, сотрудников правопорядка.

Другая сторона считает, что у «раздувания» межнационального конфликта из драматической истории об отце-тиране есть заказчик и мотив. Правду, надеемся, покажет время. В любом случае поступок парня будет иметь крайне серьезные последствия. По статье 317 УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника органов варьируется от 12 до 20 лет – возможно и пожизненное заключение.

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