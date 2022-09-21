Выяснились подробности истории с пропавшими туристами на Камчатке

Спасатели поехали за туристами на КамАЗе. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Камчатские спасатели помогли туристам, которые отправились на горячие источники. Во время своего отдыха они застряли на автомобилях и не выходили на связь. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Как поделились представители ведомства, 19 сентября туристы отправились в район Больше-Банных источников. На следующий день они должны были вернуться в город, но этого не произошло, а связаться с ними никто не мог.

В среду, 21 сентября, на помощь отдыхающим отправились спасатели МЧС России по Камчатке. Им пришлось ехать на КамАЗе из-за того, что прошедшие дожди размыли дорогу к горячим источникам. Нашли туристов примерно в 20 километрах от Больше-Банных, возле поста №1 Росрыболовства. Экстремалы сами вышли на встречу к специалистам.

Оказалось, что они пошли от источников пешком, так как их машины не просто застряли, но и сломались, а попытки их вытащить оказались тщетными. На автомобиле спасателей их довезли до ближайшего населенного пункта, медицинская помощь никому не понадобилась.

Кстати, спасатели предупреждали жителей и гостей Камчатки о том, что к 20 сентября к берегам полуострова подойдет циклон с дождями и ветрами.

Специалисты МЧС России по Камчатскому краю напоминают, что перед путешествием надо проверять состояние своего автомобиля и следить за прогнозом погоды. В случае циклона лучше отказаться от поездки.

Выезжая на природу, необходимо брать с собой лопату, топливо, продукты, теплые вещи, заряженный мобильный телефон. Также важно регистрировать туристическую группу.

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